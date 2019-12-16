ليونبيرج: سنتعامل لاحقا مع ما فعله أوزيل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 10:58

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل - سياد كولاسيناك

لأن القرار ربما ليس في يده وحده، لم يعلق كثير فريدي ليونبيرج مدرب أرسنال عن امتعاض ميسوت أوزيل أثناء خروجه من الملعب يوم الأحد حين سقط الفريق على ملعبه أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد غياب طويل عن المباريات في عهد الإسباني أوناي إيمري، استمر الألماني أوزيل (31 عاما) أساسيا مع ليونبيرج أمام حامل اللقب قبل أن يغادر الملعب غاضبا حين تم استبداله.

وعبر بعض جمهور أرسنال عن غضبه من اللاعب الذي سار ببطء إلى خارج الملعب حين انتهى وقته في المباراة.

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وعقب السويدي على ما فعله أوزيل قائلا بعد المباراة:"أخرجته لأنني أردت طاقة أكبر في الفريق. ما فعله يعود إليه وسنتعامل مع الأمر لاحقا".

وأتم لاعب أرسنال السابق "أعمل هنا يوما بيوم، لكن بالتأكيد نريد السلوك الأمثل من اللاعبين".

وشارك أوزيل في 11 مباراة بالموسم الحالي وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وتراجع أرسنال للمركز التاسع في ترتيب الدوري وتوقف رصيده عند 22 نقطة ويوم السبت يحل ضيفا على إيفرتون.

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