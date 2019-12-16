ضربة قاتلة من فيورنتينا تُحطم أحلام إنتر في الانفراد بالصدارة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 00:10

كتب : FilGoal

فيورنتينا - إنتر

وجه دوسان فالهوفيتش لاعب فيورنتينا ضربة قاتلة في وجه كتيبة أنطونيو كونتي ليحرم إنتر من الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي.

إنتر تعادل أمام فيورنتينا على ملعب الأخير بهدف لكل فريق في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

بورخا فاليرو تقدم أولا لإنتر بعد مرور 9 دقائق فقط من عمر المباراة بتسديدة أرضية مخادعة من داخل منطقة الجزاء.

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ورفض فاليرو الاحتفال بالهدف احتراما لفريقه السابق فيورنتينا.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر، إلا أن الهدف تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لوكاكو في حالة تسلل، قبل تمريرة الكرة لـ لاوتارو.

وأهدر إنتر فرصة تعزيز النتيجة أكثر من مرة وتحديدا عن طريق روميلو لوكاكو الذي أهدر فرصة لا تُصدق في الدقيقة 72.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية أطلق دوسان تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل سمير هاندانوفيتش في التصدي لها لتهز شباك إنتر في الدقيقة 93.

التعادل حرم إنتر من الانفراد بالصدارة ليصل الفريق للنقطة 39 في المركز الأول ولكن بالتساوي مع يوفنتوس.

بينما رفع فيورنتينا رصيده للنقطة 17 في المركز الـ 13.

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