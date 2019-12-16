أهداف الأحد الكروي - سيتي يعذب أرسنال.. وتعادل مثير بين ريال مدريد وفالنسيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 01:00

كتب : FilGoal

الأحد الكروي

سحق مانشستر سيتي مضيفه أرسنال بثلاثية دون رد في على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي ليستعد انتصاراته الغائبة.

وفي الجولة ذاتها تعثر مانشستر يونايتد وتعادل مع إيفرتون 1-1، بينما حقق توتنام فوزا صعبا على ولفرهامبتون 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وفي إسبانيا تعادل ريال مدريد بطريقة مثيرة مع مضيفه فالنسيا 1-1 قبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة.

أخبار متعلقة

ضربة مزدوجة لا تصدق في لقاء واحد.. ليون يعلن إصابة ديباي وزميله بالرباط الصليبي "نازي نازي نازي".. الهتافات العدائية تلغي مباراة لأول مرة في تاريخ إسبانيا بالفيديو - باريس يقسو على سانت إيتيان برباعية ضربة قاتلة من فيورنتينا تُحطم أحلام إنتر في الانفراد بالصدارة الكلاسيكو يشتعل.. ريال مدريد يخطف تعادلا قاتلا من أرض فالنسيا بفضل كورتوا الخارق

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف مباريات الأحد الكروي.

سيلتا فيجو × ريال مايوركا

فيرونا × تورينو

فينتور × آيندهوفن

يوفنتوس × أودينيزي

توتنام × ولفرهامبتون

ميلان × ساسولو

مانشستر يونايتد × إيفرتون

فولفسبورج × موشننجلادباخ

رين × ليون

ألكمار × أياكس

ستراسبورج × بوردو

بولونيا × أتالانتا

إسبانيول × بيتيس

مانشستر سيتي × أرسنال

روما × سبال

فياريال × إشبيلية

إنتر × فيورنتينا

سان جيرمان × سانت إيتيان

فالنسيا × ريال مدريد

اقرأ أيضا:

قذيفة السولية تخترق الحدود وتمنح الأهلي فوزا صعبا

أرقام من فوز الأهلي على الحدود

العشري: التعادل كان هدف الحدود أمام الأهلي

دي بروين يتكفل بهم وحيدا.. سيتي يُعذب أرسنال

بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني

ريال مدريد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-12-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة دوري الأبطال 13 دقيقة | مصر
رسائل نارية من مرتضى.. عن "الهارب" كهربا وسياسة الاستبدال وهل يعود النقاز 25 دقيقة | الدوري المصري
كورتوا يكشف كواليس لقطته المثيرة أمام فالنسيا ساعة | أوروبا
مؤتمر زيدان: الكلاسيكو ليس هدف استبعاد كاسيميرو.. ولم أطلب من كورتوا التقدم ساعة | أوروبا
أهداف الأحد الكروي - سيتي يعذب أرسنال.. وتعادل مثير بين ريال مدريد وفالنسيا ساعة | الدوري الإنجليزي
ضربة مزدوجة لا تصدق في لقاء واحد.. ليون يعلن إصابة ديباي وزميله بالرباط الصليبي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

قد ينال إعجابك