أهداف الأحد الكروي - سيتي يعذب أرسنال.. وتعادل مثير بين ريال مدريد وفالنسيا

سحق مانشستر سيتي مضيفه أرسنال بثلاثية دون رد في على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي ليستعد انتصاراته الغائبة.

وفي الجولة ذاتها تعثر مانشستر يونايتد وتعادل مع إيفرتون 1-1، بينما حقق توتنام فوزا صعبا على ولفرهامبتون 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وفي إسبانيا تعادل ريال مدريد بطريقة مثيرة مع مضيفه فالنسيا 1-1 قبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف مباريات الأحد الكروي.

سيلتا فيجو × ريال مايوركا

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فيرونا × تورينو

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فينتور × آيندهوفن

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يوفنتوس × أودينيزي

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توتنام × ولفرهامبتون

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ميلان × ساسولو

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مانشستر يونايتد × إيفرتون

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فولفسبورج × موشننجلادباخ

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رين × ليون

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ألكمار × أياكس

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ستراسبورج × بوردو

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بولونيا × أتالانتا

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إسبانيول × بيتيس

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مانشستر سيتي × أرسنال

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روما × سبال

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فياريال × إشبيلية

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إنتر × فيورنتينا

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سان جيرمان × سانت إيتيان

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فالنسيا × ريال مدريد

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