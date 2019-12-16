مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-12-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة دوري الأبطال

انتهى الأحد الكروي المثير ولكن المباريات مستمرة يوم الإثنين.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات يوم الإثنين والقنوات الناقلة

أولى مباريات يوم الإثنين في الدوري المصري ستجمع بين طنطا والإنتاج الحربي في الثانية والنصف عصرا على أون سبورت.

وفي الخامسة مساءً يلعب مصر للمقاصة ضد الاتحاد السكندري على أون سبورت.

وفي نفس التوقيت يواجه المقاولون العرب نظيره وادي دجلة على أون سبورت 2.

وفي السابعة والنصف يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش على أون سبورت وتايم سبورتس.

ورغم عدم وجود مباريات منتظرة في أوروبا، إلا أننا سنكون على موعد ناري ينتظره الجميع. قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وتنطلق قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا في الواحدة ظهرا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ختام الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي سيجمع بين كريستال بالاس وبرايتون في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي العاشرة إلا ربع يلعب كالياري أمام لاتسيو في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي على بي إن سبورتس 4.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات يوم الإثنين والقنوات الناقلة