تشكيل الزمالك المتوقع - عبد السلام وأوناجم يواجهان طلائع الجيش

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 10:15

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - بيراميدز

في ظل غيابات عديدة بسبب الإصابة، سيضطر الفرنسي باتريس كارتيرون للاعتماد على لاعب يلعب في قلب الدفاع ليشغل مركز الظهير الأيمن أمام طلائع الجيش.

ومع ابتعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو"، سيبدأ محمد أوناجم أساسيا مع الزمالك يوم الإثنين ضد مضيفه فريق الجيش في مدينة السويس.

ويستمر محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب عبد الله جمعة المصاب، ولا خيار أفضل من مصطفى محمد ليقود هجوم الفارس الأبيض.

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والتشكيل الذي سيلعب به الزمالك على الأرجح هو:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد - أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد

البدلاء: محمد أبو جبل - محمد عنتر - أحمد عيد - محمد حسن - مصطفى فتحي - إمام عاشور - عمر السعيد

ويأمل الزمالك تحقيق الفوز الرابع تواليا مع مدربه الجديد حين يواجه لاعبه السابق طارق يحيى مدرب طلائع الجيش في الجولة الثامنة من البطولة.

برأيك، ما التشكيل الأمثل للزمالك في المواجهة؟

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