المنياوي: الأداء أمام نادي مصر لا يليق بـ الإسماعيلي.. ونلعب ودية استعدادا للأهلي

يرى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي أن فريقه لم يقدم أداءً يليق بالنادي رغم الفوز على نادي مصر 1-0، اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري.

وصرح المنياوي عبر إذاعة الشباب والرياضة "حققنا فوزا مهما ومستحقا، أدخلنا في المقدمة وسط مباريات متلاحقة، إنها بداية جيدة بعد الفوز على المقاصة".

واستدرك "الأداء لم يرتق لمستوى الإسماعيلي، ولكن هناك روح عالية، وكان هناك تخوف على الفوز في آخر نصف ساعة".

وعن مواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل، أضاف مدير الكرة بالإسماعيلي "لا توجد مباراة كبيرة أو صغيرة، سنبدأ التدريبات غدا الإثنين، ونلعب مباراة ودية يوم الثلاثاء لتجهيز البدلاء".

وأتم صبري المنياوي تصريحاته "مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي أو الزمالك ممتعة، نحب اللعب ضد الفريقين، أتمنى أن يؤدي اللاعبين بمستوى يليق بنا".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الزمالك الذي يواجه طلائع الجيش.

الإسماعيلي انتصر على نادي مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بعد خوض 8 مباريات.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 7 نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع عشر.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة، بينما يلعب نادي مصر يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري.

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