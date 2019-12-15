الإسماعيلي يحقق الانتصار الثاني تواليا بهدف في مرمى نادي مصر بالدوري

حقق الإسماعيلي انتصاره الثاني على التوالي بمسابقة الدوري المصري بالفوز بهدف دون مقابل على نادي مصر ضمن مباريات الجولة الثامنة.

همام طارق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وعاد الدراويش لنغمة الانتصارات من جديد بعد خسارتين وتعادل، ليحقق بذلك فوزه الثاني على التوالي بعد الانتصار على مصر للمقاصة الاسبوع الماضي بهدفين دون مقابل.

سجل همام طارق المحترف العراقي هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 38 بعد مهارة من محمد الشامي من الجانب الأيسر ليمررها داخل منطقة الجزاء ولم يتأخر همام في تسجيلها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أهدر أحمد سعيد أوكا ركلة جزاء في الدقيقة 54 تصدى لها محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي.

وحاول نادي مصر إدراك التعادل طوال الشوط الثاني لكن تماسك فريق الإسماعيلي مع خطورة الهجمات المرتدة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بعد خوض 8 مباريات.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 7 نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع عشر.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة، بينما يلعب نادي مصر يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري.

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