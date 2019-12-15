السلحدار: الإسماعيلي مثل ليفربول.. ونسعى لحل أزمة الفرص الضائعة قبل لقاء الأهلي

قال أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي إن فريقه يواجه صعوبات عديدة في ظل ضغط المباريات.

وأضاف السلحدار عبر إذاعة الشباب والرياضة "نلعب مباراة كل 3 أيام مثل ليفربول، لذا نعمل على تدوير التشكيل الأساسي مع محاولة تجهيز البدلاء بمباريات ودية ليكون كل اللاعبين على نفس الحمل البدني".

وتابع ضاحكا "سنرتاح ساعتين فقط بعد الفوز على مصر، وسنبدأ التدريبات الجماعية يوم الإثنين، ونعمل على علاج الفرص الضائعة".

وعن مواجهة الأهلي، تابع مدرب الإسماعيلي "مباراة قوية لا فارق بين ناد كبير وصغير، ومن يجتهد سيحالفه التوفيق".

واستطرد "التواجد في المقدمة هو المكان الطبيعي للإسماعيلي، نبني فريقا جديدا يضم ناشئين واعدين وصفقات جديدة، إنها توليفة تحتاج فترة طويلة لتحقيق نتائج أفضل، ونحاول أن نقدم مستوى يعيد للإسماعيلي مكانته وأدائه الجمالي".

ولفت أدهم السلحدار "محمود البدري لاعب مميز وخامة جيدة ونراقبه في قطاع الناشئين منذ فترة، ويؤدي بشكل جيد للغاية مثل باقي زملائه".

وعن إمكانية استمراره مديرا فنيا للإسماعيلي لنهاية الموسم، رد صبري المنياوي "أبناء النادي متواجدون في أي وقت ومكان، نعمل ليكون الإسماعيلي في مكانة جيدة سواء في منصب أو خارج النادي".

وأكد "لا أمانع العمل مساعدا حال التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".

وأتم تصريحاته "أبارك لجماهير الإسماعيلي الفوز على نادي مصر، وأقول لهم لا تقلقوا، القادم أفضل، أعلم أنكم محرومين من حضور المباريات، مصر جميلة، ومن العيب أن مصر بجمالها وقوتها تكون المباريات فيها بدون حضور جماهيري".

الإسماعيلي انتصر على نادي مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بعد خوض 8 مباريات.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 7 نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع عشر.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة، بينما يلعب نادي مصر يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري.

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