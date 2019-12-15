يرى محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي إن الأخطاء الفردية للاعبيه كانت السبب في ظهور الدراويش بهذا الشكل أمام نادي مصر رغم الانتصار.

الإسماعيلي انتصر على نادي مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمد محسن أبو جريشة: "الانتصار هو أهم ما خرجنا به من مواجهة نادي مصر".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هناك أخطاء فردية للاعبين وحالة من عدم التركيز ساهمت في شكل الإسماعيلي خلال أحداث المباراة".

وتابع "يُحسب للاعبين رغبتهم في تحقيق الانتصار، ولكن الخوف ساهم لحد كبير في شكل الأداء".

وأكمل حديثه قائلا: "الفرق الصاعدة حديثا تحتاج أثناء مواجهتها لمواصلة الضغط عليها طوال أحداث المباراة لحسم اللقاء".

وأشار "الجهاز الفني سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين لتفادي تكرارها".

وأتم "نملك وفرة من اللاعبين لكننا نسعى لتثبيت التشكيل قدر الإمكان لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بعد خوض 8 مباريات.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 7 نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع عشر.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة، بينما يلعب نادي مصر يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري.

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