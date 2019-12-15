سلة - ثريا محمد: أعتذر لفريقي والجماهير لعدم توفيقي في مباراتين.. البرونزية حافز للقادم

اعتذرت ثريا محمد لاعبة سلة الأهلي لفريقها وجماهير النادي بسبب عدم توفيقها في مباراتين ببطولة إفريقيا وشددت أنه لم يكن تقصيرا منها ولكن غياب التوفيق عنها.

وحققت سيدات الأهلي برونزية بطولة إفريقيا للأندية كأول ميدالية مصرية بتاريخ بطولات إفريقيا لسيدات السلة.

وتألقت ثريا محمد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وسجلت 18 نقطة لتساهم مع زميلاتها في تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية.

وبسؤالها في المؤتمر الصحفي عن غياب تألقها الفترة الأخيرة قالت ثريا: "غاب عني التوفيق في أهم مباراتين في بطولة إفريقيا، حزينة لعدم وصولنا للنهائي لكن البرونزية حافز لنا في المستقبل".

وأضافت "أداء الفريق في البطولة كان جيدا وسيكون حافزا لمشاركتنا في بطولات إفريقيا مستقبلا، أن تحقق البرونزية في أول مشاركة هو أمر رائع لكن هدفنا قبل انطلاق البطولة هو المنافسة على اللقب".

وبالحديث عن الانتقادات أوضحت "أؤكد أن ما حدث لم يكن تقصيرا مني لكنه غياب توفيق مع قلة المحاولات في المباراة".

وتابعت "لعبت 6 مباريات في البطولة، كان أدائي جيدا في 4 منهم وغاب التوفيق عني في مباراتين وللأسف بينهم مباراة نصف النهائي التي لعبنا فيها بصورة قوية وكان الفريق قريبا من التأهل للمباراة النهائية".

وواصلت ثريا "الميدالية البرونزية في أول مشاركة خطوة قوية نبني عليها لما هو قادم، لدينا فريق جيد ولعب مباراة رائعة أمام إنتر كلوب البطل التاريخي للمسابقة".

وأوضحت ثريا "خسرنا في أخر 4 ثواني بمخالفة مشكوك في صحتها، أعتقد أنه كان علينا الاعتراض حتى يتم اللجوء لمشاهدة التسجيل من حكام الطاولة لكنه قدر الله وفخورة بما قدمناه".

وكشفت "هدفنا سيكون المشاركة باستمرار بعد ذلك والحصول على اللقب وليس فقط مجرد الوصول للمربع الذهبي".

وسأل FilGoal.com ثريا بعد البطولة عن سبب قلة تسجيلها للنقاط وقالت: "كنت محور أداء الفريق الفترة السابقة لكن بقدوم المحترفة الأمريكية أصبحت هي من تقوم بهذا الدور، وقدمت أداء أكثر من رائع وساهمت في تسجيل العديد من النقاط وظهر تأثيرها على الفريق".

وأوضحت "المحاولات المتاحة لي كانت أقل وهذا سبب قلة النقاط المسجلة، والأهم بالنسبة لنا كان فوز الفريق أيا كان من تسجل أو تصنع النقاط".

وبالحديث عن التجديد قالت ثريا: "بالتأكيد سيكون لدي نية للتجديد، لكن حتى هذه اللحظة لم تحدث مفاوضات حول ذلك".

وأتمت تصريحاتها "أركز حاليا في نهائي بطولة دوري المرتبط المقرر له بعد أسبوعين، والأهم حصد جميع البطولات الممكنة مع الأهلي هذا الموسم".

سجلت ثريا 78 نقطة خلال 6 مباريات شاركت فيهم وهي ثاني أعلى مسجلة في الأهلي بعد كيلسي ميتشيل هدافة البطولة بـ 173 نقطة.

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