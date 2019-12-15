يستضيف نادي سموحة فريق أسوان ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

يقع سموحة في المركز السابع برصيد 10 نقاط من سبع مباريات بينما أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط من ست مباريات.

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نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

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