محدّث استراحة في الدوري - سموحة (0) أسوان (0).. نهاية الشوط الأول

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يستضيف نادي سموحة فريق أسوان ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

يقع سموحة في المركز السابع برصيد 10 نقاط من سبع مباريات بينما أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط من ست مباريات.

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نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

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