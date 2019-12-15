خاص سلة - عضو إدارة الاتحاد السكندري: ضم مارفيل هاريس لمدة موسم.. ومفاجأة في الطريق

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 16:44

كتب : هاني العوضي

مارفيل هاريس - كرة سلة

أنهى نادي الاتحاد السكندري اتفاقه لضم الأمريكي مارفيل هاريس لاعب بيروت اللبناني لمدة موسم.

وكان الفريق السكندري قد أعلن فسخ تعاقده مع محترفه مايك ديكسون بالتراضي بسبب ظروف أسرية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن مارفيل هاريس هو هدف النادي السكندري قبل أن يتم اتفاقه. (من هنا)

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وقال أحمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري والمشرف العام على كرة السلة: "أتممنا الاتفاق مع مارفيل".

وتابع عبد المجيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "مارفيل هاريس هو بديل مايك ديكسون في الاتحاد حتى نهاية الموسم".

وأضاف المشرف العام على كرة السلة "أنهينا الاتفاق مع اللاعب بعد توقف النشاط في لبنان بسبب الأحداث".

وكشف عبد المجيد "هناك مفاجأة أخرى في الطريق سيتم تدعيم صفوف فريق السلة به".

وأتم تصريحاته "سيتم الكشف عن الاسم المفاجأة في الوقت المناسب بعد انتهاء المفاوضات".

ويبلغ هاريس من العمر 25 عاما ويعتبر من أبرز لاعبي الدوري اللبناني لكرة السلة.

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كرة سلة الاتحاد السكندري مارفيل هاريس

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