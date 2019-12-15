الإسماعيلي: لماذا نواجه الأهلي في الإسكندرية؟

يعترض الإسماعيلي على تحديد ملعب حرس الحدود بالإسكندرية لإجراء مباراته ضد الأهلي يوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة في الدراويش:"سنلعب 8 مباريات في شهر، مثل ليفربول، لكن اللاعب المصري لا يتحمل هذا الضغط. الإسماعيلي مظلوم، لماذا نواجه الأهلي في الإسكندرية؟ لا مشكلة لدينا في اللعب بالقاهرة أو السويس، وليس السفر لمسافة 600 كيلو متر بعد 3 أيام من مباراة نادي مصر".

ويتقدم الإسماعيلي حاليا على نادي مصر بهدف في الجولة الثامنة من الدوري. (طالع المباراة لحظة بلحظة)

وأضاف المنياوي عبر قناة تايم سبورتس "اللعب ضد الأندية المتأهلة للدوري الممتاز هذا الموسم صعب، لأنها تؤدي بشكل مميز، فهي فرق سريعة وحماسية. الإسماعيلي ناد كبير، لا يخشى اللعب ضد الأندية الكبيرة، بل يخشى الفرق الصغيرة فقط".

في سياق آخر واصل مدير الكرة بالإسماعيلي تصريحاته "ملف المدير الأجنبي سري، وبيد مجلس الإدارة، إذا جاء أهلا وسهلا، وإذا لم يحالفنا التوفيق فإن الجهاز الفني يؤدي عملا جيدا".

ويقود فريق الإسماعيلي بشكل مؤقت لاعبه السابق أدهم السلحدار، يعاونه محمد محسن أبو جريشة وسعفان الصغير.

وشدد المنياوي أن ناديه "لم يتلق أي عروض بشأن باهر المحمدي أو أي لاعب".

وكشف "تحدثت مع رئيس النادي من قبل، وأحضرت عرضا مغريا لعبد الرحمن مجدي في الصيف الماضي قبل تألقه مع المنتخب الأولمبي".

وأشار "إلا أن رئيس النادي إبراهيم عثمان قال لي أنه لن يفرط في أي لاعب لأنه يريد أن يحقق النادي إنجازا هذا الموسم".

طالع أيضا

في الجول يكشف خطة كارتيرون للاستفادة من قطاع الناشئين

زيزو وجمعة وحازم يغيبون عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش

20 لاعبا لليفربول في مونديال الأندية

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحدود

لاعب إنجلترا السابق يتغنى بصلاح

شيكابالا لا يحتاج جراحة