تقرير: ريال مدريد يخطط لإعارة لوكا يوفيتش

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 11:44

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا

يخطط ريال مدريد لإعارة لوكا يوفيتش المهاجم الصربي الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد يخطط لإعارة لوكا يوفيتش حتى نهاية الموسم الجاري بعدما فشل في إثبات نفسه خلال النصف الأول من الموسم.

ويجد لوكا يوفيتش صعوبة في حجز موقع أساسي له مع ريال مدريد، في ظل حجز كريم بنزيمة لمكان كأساسي في التشكيل.

أخبار متعلقة

غياب مارسيلو وبيل واستبعاد يوفيتش من قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار 4 أشياء تعلمناها من لقاء ريال مدريد وأوساسونا.. فرصة يوفيتش المنقوصة ومواهب برازيلية أخبار سيئة لـ ريال مدريد من صربيا.. إصابة يوفيتش لوكا يوفيتش.. مرحبا مدريد

لوكا يوفيش انضم لريال مدريد قادما من إينتراخت فرانكفورت بداية الموسم الجاري مقابل 62 مليون يورو.

صاحب الـ21 عاما سجل هدفا واحدا مع ريال مدريد في أربع مباريات شارك فيهم كأساسي، وثمان مباريات حل فيهم كبديل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

طالع أيضا

أسامة نبيه: هذا أفضل مركز لكهربا

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

مواعيد مباريات السبت الناري

المصري: لا نمانع إبرام صفقة تبادلية مع الزمالك بشأن العراقي

لماذا فرح كلوب كثيرا بهدف صلاح في سالزبورج؟

كهربا: عدت لبيتي

في إسبانيا ريال مدريد لوكا يوفيتش فالنسيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

العقدة مستمرة في مونديال الأندية.. رائعة جوميس تمر بالهلال من عقبة الترجي 11 دقيقة |
مالية كفر الزيات: استعنا بشيخ لفك النحس.. وجد سحرا داخل الملعب 12 دقيقة | مصر
كرة سلة - سيدات الأهلي يفزن على سبورتنج ويحققن أول ميدالية إفريقية في التاريخ 16 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - الأكثر تتويجا في بلاد التانجو.. ريفر بليت بطلا لكأس الأرجنتين 35 دقيقة | أمريكا
في الجول يكشف – حصوات على الكلى لـ شيكابالا.. وساعات لحسم مدى حاجته لجراحة 53 دقيقة | الدوري المصري
هدفان رائعان وآخر ضائع في ملخص تألق صلاح ضد واتفورد ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك