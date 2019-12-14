تقرير: ريال مدريد يخطط لإعارة لوكا يوفيتش

يخطط ريال مدريد لإعارة لوكا يوفيتش المهاجم الصربي الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد يخطط لإعارة لوكا يوفيتش حتى نهاية الموسم الجاري بعدما فشل في إثبات نفسه خلال النصف الأول من الموسم.

ويجد لوكا يوفيتش صعوبة في حجز موقع أساسي له مع ريال مدريد، في ظل حجز كريم بنزيمة لمكان كأساسي في التشكيل.

لوكا يوفيش انضم لريال مدريد قادما من إينتراخت فرانكفورت بداية الموسم الجاري مقابل 62 مليون يورو.

صاحب الـ21 عاما سجل هدفا واحدا مع ريال مدريد في أربع مباريات شارك فيهم كأساسي، وثمان مباريات حل فيهم كبديل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

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