أسامة نبيه: نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط.. وهذا أفضل مركز له

تحدث أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الأهلي، مشيرا إلى "المسؤولية تقع على كهربا الآن".

وقال أسامة نبيه: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحاته مع أم بي سي مصر "المسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره".

وتابع "الأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".

وعن أفضل مركز لـ كهربا، قال المدرب العام السابق لمنتخب مصر "من وجهة نظري، مركز الجناح لا ينافس كهربا في الوقت الحالي. الأفضل مشاركته كمهاجم وهمي أو خلف المهاجم الصريح".

وأوضح "من رأيي الشخصي فأن كهربا لن يفيد في اللعب على الخطوط مثل رمضان صبحي ومحمد صلاح وتريزيجيه، ومعدله التهديفي وقتها سيكون قليلا. الأنسب هو مشاركته خلف المهاجم أو كمهاجم وهمي".

وأتم "كهربا شارك سابقا في مركز المهاجم مع هيكتور كوبر في منتخب مصر".

وأعلن الأهلي تعاقده مع كهربا كصفقة أولى للفريق في سوق الانتقالات الشتوية لمدة 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وبدأ كهربا مسيرته مع كرة القدم في قطاع الناشئين للنادي الأهلي ورحل عن القلعة الحمراء في عام 2011 وانضم لصفوف إنبي.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في وقت سابق في حواره مع FilGoal.com كواليس التعاقد مع كهربا. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

تصريحات نارية من أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

وليد صلاح عبد اللطيف يرد على بلال بسبب "انتقاد مصطفى محمد"

كلوب يتحدث عن هدف صلاح الرائع في دوري الأبطال

أول تعليق من كهربا بعد انضمامه لـ الأهلي

الأهلي يكشف كواليس صفقة كهربا