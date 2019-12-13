كلوب يكشف سبب سعادته الكبيرة بهدف صلاح في سالزبورج

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح أمام سالزبورج

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سبب سعادته الكبيرة بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج بدوري أبطال أوروبا.

صلاح سجل هدفا تحدى قوانين الفيزياء، بحسب تعبير صحيفة "آس" الإسبانية في فوز الريدز بهدفين دون رد ليضمنوا التأهل إلى دور الـ16.

وكلوب أعرب عن سعادته الكبيرة بهذا الهدف قائلا في تصريحات صحفية: "كنت سعيدا حقا بهذا الهدف لأنه أضاع العديد من الفرص قبلها".

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وأضاف المدرب الألماني "صنعنا العديد من الفرص الجيدة، ولا أرى إحصائيات إهداره للفرص لأنه يسجل في كل مرة، هو في حالة جيدة".

وأتم "دائما ما يمنح نفسه المساحة للتحركات. هدف رائع من مو".

صلاح أحرز هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بطريقة مدهشة أمام سالزبورج، وقاد الفريق للفوز 2-0.

ويتنافس الدولي المصري مع 3 أهداف أخرى، على لقب أفضل هدف في الجولة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا هذا الموسم، بواقع 7 أهداف في 16 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر الدولي المصري 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

ليفربول تأهل وفي جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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