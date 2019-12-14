عبد الحفيظ لـ كهربا: الأهلي مُختلف عن أي أحد.. شخصيتك تناسبنا

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن محمود عبد المنعم "كهربا"، مشيرا إلى "هو لاعب مميز جدا ونثق في قدراته".

وقال عبد الحفيظ: "نثق في إمكانيات وقدرات كهربا. هو لاعب مميز جدا".

وأضاف في رسالته لـ كهربا عبر قناة الأهلي "لكن لابد أن يعلم بأن أمامه عمل كبير وأهداف عديدة لابد أن يحققها".

وواصل "الأهلي مختلف عن أي أحد وأثق إن شخصية كهربا مناسبة للغاية لـ الأهلي".

وتابع "سنساعد كهربا، وننتظر مساعدته لنا أيضا لتحقيق مزيد من البطولات والألقاب".

وأعلن الأهلي تعاقده مع كهربا كصفقة أولى للفريق في سوق الانتقالات الشتوية لمدة 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وبدأ كهربا مسيرته مع كرة القدم في قطاع الناشئين للنادي الأهلي ورحل عن القلعة الحمراء في عام 2011 وانضم لصفوف إنبي.

وكشف أمير توفيق في وقت سابق في حواره مع FilGoal.com كواليس التعاقد مع كهربا. (طالع التفاصيل)

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن المدرب السويسري ريني فايلر، قائلا: "فايلر منذ قدومه لـ الأهلي وهو يهتم بكافة التفاصيل البسيطة للغاية".

وأوضح "هناك بعض التفاصيل الصغيرة جدا جدا التي يعتقد البعض أنها "هايفة" ولكنه يهتم للغاية".

وأتم "فايلر يعمل على كافة الأمور الفنية سواء داخل أو خارج الملعب. مشوار الدوري وإفريقيا لا يزال طويلا. نحن في البداية فقط".

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ويحتل الأهلي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد في السابعة والنصف مساءً في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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