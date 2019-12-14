مواعيد مباريات السبت 14-12-2019 والقنوات الناقلة - ليفربول وبرشلونة ومونديال الأندية

ليفربول يواجه وواتفورد. وبرشلونة يلاقي ريال سوسيداد، ضمن مباريات كُثر لسبت كروي ساخن.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد كل المباريات لليوم السبت، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثانية والنصف مساء بمواجهة ليفربول مع واتفورد. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

المنافس ليستر سيتي يواجه نوريتش سيتي الساعة الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورت 7، وفي نفس التوقيت يلعب تشيلسي مع بورنموث عبر قناة بي إن سبورت 9، وشيفيلد يونايتد مع أستون فيلا عبر قناة بي إن سبورت 8.

وفي إسبانيا، يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد الساعة الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورت 3، ويختتم أتليتكو مدريد اليوم بمواجهة أوساسونا في العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورت 3 أيضا.

نابولي مع جينارو جاتوزو يواجه بارما في الدوري الإيطالي الساعة السابعة مساء عبر قناة بي إن سبورت 4.

أما في ألمانيا، فيستمر الصراع على الصدارة بعدة مباريات. ماينتس يواجه بروسيا دورتموند الساعة الرابعة والنصف مساء، وفي نفس التوقيت يلعب بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن بقمة الجولة عبر قناة بي إن سبورت 5.

وأخيرا.. تستكمل مباريات كأس العالم للأندية في الرابعة مساء. الهلال يواجه الترجي في ربع النهائي عبر قناة بي إن سبورت 1، ثم يلعب مونتيري المكسيكي مع نادي السد في السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورت 1 أيضا.

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