قبل يوم واحد من النهائي.. سرقة كأس دوري جنوب إفريقيا

تعرضت النسخة الترويجية لكأس الدوري "تليكوم" في جنوب إفريقيا للسرقة مساء أمس الجمعة قبل مباراة النهائي التي ستجمع بين ماميلودي صن داونز، وماريتزبرج مساء اليوم السبت في ملعب موزيس مابيدا في مدينة ديربان.

وأعلنت شرطة مدينة ديربان عصر أمس الجمعة في بيان رسمي، إن نسخة الكأس قد تعرضت للسرقة بعد هجوم من بعض المجهولون على رجال الأمن المكلفين بحراسة الكأس، ولكن سريعا ما نجحت قوات الأمن في تتبع سيارة المجهولون واستعادة الكأس والقبض عليهم.

وأكد الاتحاد الجنوب إفريقي أن النسخة التي تعرضت لعملية السرقة هي نسخة مقلده تستخدم في الأعمال الترويجية للنهائي، وأن النسخة الحقيقية ستصل قبل بداية المباراة مباشرة ضمن حراسة أمنية مشدده.

وتأهل صن داونز للنهائي بعد الفوز على جولدن أروز بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة تأهل ماريتزبرج على حساب كايزر تشيفز.

وتقام تلك البطولة بين أندية الدوري الممتاز في جنوب إفريقيا وهي تختلف عن كأس جنوب إفريقيا الذي يقام بين جميع الأندية من جميع الدرجات.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ويسعى صن داونز للفوز باللقب الرابع له، بينما يسعى ماريتزبرج لإحراز أول ألقابه في البطولة التي بدأت عام 1982.

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