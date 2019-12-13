تقرير برتغالي: مسؤولو أفيش يحللون الموقف القانوني لـ كهربا عقب انضمامه لـ الأهلي

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

احتفال كهربا بهدفه في شباك كينيا

تناول خبر انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" من ديبورتيفو أفيش لـ الأهلي، كان مختلفا تماما في الصحف البرتغالية عن المصرية.

الموقع الرسمي لنادي أفيش البرتغالي لم يعلن حتى اللحظة فسخ عقد كهربا مع الفريق وانضمامه لـ الأهلي، مما جعل الصحف البرتغالية تنقل الخبر من الحساب الرسمي لـ الأهلي على (تويتر).

صحيفتا أبولا وريكورد نقلا خبر انضمام كهربا لـ الأهلي دون إضافة أي تفاصيل أخرى، على عكس ما نشرته شبكة maisfutebol.

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وزعمت الشبكة البرتغالية "القسم القانوني في نادي ديسبورتيفو أفيش يُحلل ويدرس في الوقت الحالي موقف رحيل كهربا، ومن المنتظر أن يُصدر تعليقه خلال الأيام القليلة المقبلة".

الشبكة البرتغالية استندت على "انضمام كهربا إلى الأهلي دون دفع الأخير لأي مقابل مادي نظير الصفقة"، وهو ما سيحلله القسم القانوني في النادي، وفقا لـ maisfutebol.

** تُرجم النص في الصورة من لغته الأصلية (البرتغالية) إلى الإنجليزية**

وأعلن الأهلي عن تعاقده مع كهربا لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ مطلع يناير المقبل "في صفقة انتقال حر بعدما قام اللاعب بفسخ عقده بالتراضي قبل أيام مع فريقه البرتغالي". (طالع التفاصيل)

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في وقت سابق في حواره مع FilGoal.com كواليس التعاقد مع كهربا. (طالع التفاصيل)

وبدأ كهربا مسيرته مع كرة القدم في قطاع الناشئين للنادي الأهلي ورحل عن القلعة الحمراء في عام 2011 وانضم لصفوف إنبي.

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