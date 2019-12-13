رسميا - ميلنر يجدد عقده مع ليفربول حتى 2022

بعد ساعات من إعلان تجديد التعاقد مع المدرب يورجن كلوب، كشف ليفربول عن التجديد لأحد أهم عناصر الفريق: جيمس ميلنر.

الريدز أعلنوا رسميا تمديد عقد الدولي الإنجليزي حتى صيف 2022، ليبقى حتى سن الـ36.

ميلنر انتقل إلى صفوف ليفربول في 2015 قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت بات أحد العناصر الرئيسية في تشكيل كلوب.

ووصف المدرب الألماني لاعبه في سبتمبر الماضي بـ"القدوة" وأشاد به قائلا إنه طلب من لاعبيه الشباب مشاهدته والتعلم منه.

وشارك صاحب الـ33 عاما في 198 مباراة مع الريدز في جميع المسابقات وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والسوبر الأوروبي.

وقال كلوب عن لاعبه لموقع ناديه الرسمي: "قلتها من قبل، لم أشعر بسعادة تدريب أحد اللاعبين في مسيرتي مثل ميلنر، وسعيد باستمرار تلك الفرصة في الأعوام المقبلة".

وأضاف "إنها أخبار سعيدة لليفربول أن تملك لاعبا بقدراته وإمكانياته وسلوكه، وبالطبع خبرته. هو قائدنا الثاني وله تأثير كبير داخل غرف الملابس والجميع ينظر إليه باحترام".

وأتم "إنه لاعب استثنائي وشخصية محترفة".

ويمنح ميلنر فريقه التنوع الخططي اللازم إذ يقدر على اللعب بكفاءة كبيرة في مراكز لاعب الوسط والظهير الأيمن والأيسر.

وخلال الموسم الجاري لعب في 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وبدأ ميلنر مسيرته مع ليدز يونايتد قبل أن يرتحل بين أندية نيوكاسل وأستون فيلا حتى 2010 الذي شهد انضمامه لمانشستر سيتي الذي حقق رفقته 5 ألقاب منهم لقبي دوري إنجليزي.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من كهربا بعد انضمامه لـ الأهلي

الأهلي يكشف كواليس صفقة كهربا

الزمالك يضم مستندات جديدة في شكوى كهربا للفيفا

عرض خليجي لـ محمود وادي

لاسارتي مرشح للتدريب في الدوري الأوروجوياني

جوارديولا يعلق على احتمالية رحيله عن مانشستر سيتي