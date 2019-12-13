بعد الخسارة أمام الزمالك.. بيراميدز يوضح مصير ديسابر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 20:26

كتب : عاطف شادي

ديسابر - بيراميدز - الزمالك

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مصير المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز.

وقال هاني سعيد: "ديسابر مستمر مع بيراميدز ويستعد حاليا للتحضير للمباريات المقبلة للفريق".

وأضاف في تصريحاته للمركز الإعلامي لـ بيراميدز "لا أساس من الصحة على الإطلاق لما يُقال حول رحيله من منصبه".

أخبار متعلقة

بيراميدز: الأداء مع ديسابر لا يليق بفريق ينافس على الدوري رغم الانتصار.. مدرب الزمالك: تغيير بيراميدز لأسلوبه فاجئنا أفضل انطلاقة لـ كارتيرون وعقدة ديسابر في أبرز أرقام فوز الزمالك على بيراميدز

وكرر "ديسابر مستمر في منصبة ويستعد للتحضير لاستكمال طموح بيراميدز في الدوري والكأس والكونفدرالية".

وشدد "المدرب يلقى كل الدعم مني ومن مجلس الإدارة بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة منه ومن الفريق خلال المرحلة المقبلة".

ورفض هاني سعيد الرد على "توقيع عقوبات مالية على لاعبي بيراميدز بعد الخسارة من الزمالك"، قائلا: "هذا شأن داخلي يخص الإدارة واللاعبين أنفسهم".

وأتم "في حال وجود قرارات يرغب بيراميدز في الإعلان عنها، ستُعلن في الوقت المناسب".

الزمالك انتصر على بيراميدز بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من كهربا بعد انضمامه لـ الأهلي

الأهلي يكشف كواليس صفقة كهربا

الزمالك يضم مستندات جديدة في شكوى كهربا للفيفا

عرض خليجي لـ محمود وادي

لاسارتي مرشح للتدريب في الدوري الأوروجوياني

جوارديولا يعلق على احتمالية رحيله عن مانشستر سيتي

في الدوري الزمالك بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير برتغالي: مسؤولو أفيش يحللون الموقف القانوني لـ كهربا عقب انضمامه لـ الأهلي دقيقة | مصر
رسميا - ميلنر يجدد عقده مع ليفربول حتى 2022 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد الخسارة أمام الزمالك.. بيراميدز يوضح مصير ديسابر 46 دقيقة | الدوري المصري
رونالدينيو: ميسي ليس الأفضل في التاريخ 47 دقيقة | أوروبا
تقرير: رامون دياز يقترب من العودة للتدريب 56 دقيقة | أمريكا
ليونبيرج: لا يجب أن يضع أرسنال آماله على لاعبيه الصغار 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك