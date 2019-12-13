بعد الخسارة أمام الزمالك.. بيراميدز يوضح مصير ديسابر

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مصير المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز.

وقال هاني سعيد: "ديسابر مستمر مع بيراميدز ويستعد حاليا للتحضير للمباريات المقبلة للفريق".

وأضاف في تصريحاته للمركز الإعلامي لـ بيراميدز "لا أساس من الصحة على الإطلاق لما يُقال حول رحيله من منصبه".

وكرر "ديسابر مستمر في منصبة ويستعد للتحضير لاستكمال طموح بيراميدز في الدوري والكأس والكونفدرالية".

وشدد "المدرب يلقى كل الدعم مني ومن مجلس الإدارة بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة منه ومن الفريق خلال المرحلة المقبلة".

ورفض هاني سعيد الرد على "توقيع عقوبات مالية على لاعبي بيراميدز بعد الخسارة من الزمالك"، قائلا: "هذا شأن داخلي يخص الإدارة واللاعبين أنفسهم".

وأتم "في حال وجود قرارات يرغب بيراميدز في الإعلان عنها، ستُعلن في الوقت المناسب".































































































































































































الزمالك انتصر على بيراميدز بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

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