مؤتمر لامبارد: نريد أن نثبت للناس خطأهم.. ونعاني هجوميا

تحدث الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن إمكانية إبرام الصفقات في شهر يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

ويلتقي تشيلسي مع بورنموث في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، إذ يهدف لتحقيق الفوز الثاني في آخر 5 مباريات محليا.

ويبتعد البلوز في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد أقرب منافسيه، وعن إمكانية البقاء ضمن الأربعة الكبار قال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "الطريق مازال طويلا ولدينا الكثير من العمل ونضع أعيننا على ذلك، نريد أن نثبت للناس خطأهم، وهو بمثابة تذكير لنا بأن عملنا لم ينته".

وعن مستقبل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو "لم نتحدث عن مستقبل أي لاعب في يناير، أنا سعيد لبقائه، وأريد أن يظل الجميع في تشيلسي، ولقد أظهر ذلك في التدريبات".

ويعد موقف الفرنسي مُعقد إذ يرغب في الرحيل من أجل مزيدا من الدقائق للمشاركة للحفاظ على مركزه رفقة منتخب فرنسا في يورو 2020.

وشارك جيرو في 7 مباريات فقط الموسم وسجل هدفا وحيدا في شباك ليفربول بالسوبر الأوروبي.

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وتطرق لامبارد للحديث عن إمكانية التعاقد مع ناثان أكي مدافع بورنموث: "أنه يقدم أداءً مذهلا مع بورنموث خاصة باللعب في خط الدفاع الرباعي، أنا سعيد بدفاع البلوز وعلينا القلق من مواجهة بورنموث غدا وبقية المباريات قبل بداية سوق الانتقالات".

ورحل أكي لصفوف بورنموث في 2017 من تشيلسي وتربطه الآن التقارير بالعودة للتدعيم دفاع البلوز من جديد.

وعن الخسارة من وست هام "لم نلعب جيدا أمام وست هام، قد يكون هذا جزءا من حديث الفريق بأن أي فريق يستطيع الفوز علينا، بورنموث نادي يمتلك الجودة".

وردا على مشكلة هجوم تشيلسي في إنهاء المباريات تهديفيا لصالحه قال لامبارد: "لدينا مشكلة في ذلك، نريد أن ننهي المباريات، جزء منه متعلق بالأداء واللعب، علينا دائما تحليل الأخطاء، ونحن نفعل هذا كثيرا".

كما هنئ يورجن كلوب بتجديد تعاقده مع ليفربول "قدم الكثير لليفربول وأهنئه على التوقيع وهو يستحق هذا، لدينا مدربين كبار في الدوري الإنجليزي".

وأتم عن الغيابات عن قبل بورنموث "توموري ليس لائقا وآمل أن يتدرب معنا الأسبوع المقبل، ولوفتس تشيك قد يظل غائبا لعدة أسابيع".

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