رسميا - ماني لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي متفوقا على فاردي وسون وألي

فاز ساديو ماني نجم ليفربول بجائزة لاعب شهر نوفمبر من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تفوقه على ثنائي توتنام ديلي ألي وسون هيونج مين، وكذلك جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

ماني تألق خلال شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدأه بصناعة هدف ضد أستون فيلا سجله أندرو روبيرتسون في الدقيقة 87 ليتعادل الفريق قبل أن يسجل بنفسه هدف الفوز في الدقيقة 94 ليحصد الحمر النقاط الثلاثة.

تألق النجم السنغالي خلال الشهر بعدما سجل 3 أهداف وصنع خر في الدوري وساهم في فوز ليفربول في مبارياته الأربعة خلال نوفمبر ليتصدر الترتيب بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.

ونافس ماني كل من ديلي ألي وسون بجانب كاجلار سونجيو وزميله جيمي فاردي ثنائي ليستر، وراؤول خيمينز لاعب ولفرهامبتون وليس موسيت مهاجم شيفيلد يونايتد.

وتعد تلك هي ثالث مرة يفوز ماني بتلك الجائزة بد أغسطس 2017 رفقة الحمر، ومارس 2019 ثم نوفمبر الحالي.

صاحب الـ27 عاما سجل 13 هدفا خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات وصنع 8 آخرين.

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