خيارات هجومية كثيرة.. اختر تشكيل الأهلي بعد انضمام كهربا

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 13:23

كتب : FilGoal

احتفال كهربا بهدفه في شباك كينيا

أعلن الأهلي اليوم الجمعة رسميا ضمه لمحمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وأصبح كهربا هو أول صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية للموسم الجاري.

والآن يملك الأهلي خيارات هجومية كثيرة ستفيد مدربه ريني فايلر.

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لذا حان وقت اختيارك لأفضل تشكيل للأهلي بعد انضمام كهربا.

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