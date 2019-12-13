تحليل في الجول - كيف يطابق كهربا مواصفات فايلر الهجومية

وضع ريني فايلر عدة معايير خاصة بالصفقات الهجومية التي يرغب في التعاقد معها في الأهلي، وهي خصائص تتوافر في محمود عبد المنعم "كهربا".

الأهلي أعلن ضمه لـ كهربا بعقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر لسوق الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

معاير فايلر في الصفقات التي ستدعم خط الهجوم تمثل في التعاقد مع لاعب هجومي يستطيع اللعب في قلب الهجوم مع القدرة على اللعب على الجناحين كما علم FilGoal.com (طالع التفاصيل)

لذلك اتجه الأهلي إلى كهربا.

صاحب الـ25 عاما لم يتميز فقط على الجناح الأيسر (الذي يشغله حاليا رمضان صبحي في الأهلي) وإنما برز في مركز المهاجم إبان فترة احترافه في نادي اتحاد جدة.

في السعودية لم يكن كهربا مهاجما تقليديا، حيث كان يتمركز في العمق خلف أحمد العكايشي أو بجواره ويكون قريبا من زملائه في وسط الملعب أثناء بناء الهجمة، ثم ينطلق مباشرة وبسرعة نحو المرمى مستفيدا من تمريرات زملائه خلف المدافعين.

وهو ما شرحه ربيع ياسين مدرب كهربا في منتخب الشباب عام 2013 لـFilGoal.com، حيث قال: "كهربا خطير للغاية في الثلث الأخير من الملعب حين تصل له الكرة، فهو مميز بها ويطوع سرعته في التسجيل وصناعة الأهداف".

وأوضح "لذلك يستطيع اللعب كمهاجم وهمي، وليس صريح لأنه يفضل أن يتحرك كثيرا، والمهاجم الوهمي يركض أكثر من المهاجم الصريح الذي يُحدد له مساحة معينة للتمركز فيها".

لاحظ أين يتمركز كهربا ومن أين انطلق ليستغل تمريرة العكايشي لينفرد بالمرمى.

نفس اللعبة مرة أخرى.

وهنا تحرك من العمق ولم يتغلب على مدافع واحد وإنما اثنين حتى سجل.

وما يميز كهربا في الاستفادة من تلك الكرات، ذكاؤه في ترك مساحة كافية بينه وبين مدافع الخصم الذي يقوم بمراقبته، حتى لا يُعطله عن الوصول للكرة مع الركض بطريقة تجعله يتفوق على رقيبه ويصل للكرة وينفرد بالمرمى.

ففايلر يفضل من ينطلق نحو المرمى، وكهربا سيوفر تلك الميزة، سواء بمشاركته كمهاجم أو كجناح.

وهو ما وضحه ربيع ياسين "الميزة الأهم في كهربا هي انطلاقاته السريعة، وهذا ما يُناسب الرباعي الذي يعتمد عليه فايلر في خط الهجوم، كما أنه موهوب وقادر على (برمجة) نفسه على أي أسلوب لعب".

تحركات كهربا قريبة نسبيا لما يطلبه فايلر من مهاجمي الأهلي، وفكرة الكرات التي تُلعب خلف المدافعين ينفذها الفريق كثيرا، حين يقوم بتجميع اللعب في جهة ثم نقله بكرة طولية للجهة الأخرى، وكذلك مشابه لهدف حسين الشحات الذي سجله في الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا بعدما استغل تمريرة طولية رائعة من محمد مجدي أفشة.

كما أن فايلر يفضل من يحاول كثيرا على المرمى، وهو ما يتوافر في كهربا الذي سجل 11 هدفا مع الزمالك في الموسم الماضي.

76 محاولة على المرمى منها 34 محاولة صحيحة بدقة 45% مع احتياجه لـ 3 محاولات صحيحة فقط للمرمى على التسجيل، وهي نسبة أفضل من نسبة مساوي لأجايي (3.5 فرصة) وأقل من نسبتي رمضان صبحي (2.5 فرصة) وحسين الشحات (1.6 فرصة).

أيضا تميز كهربا في صناعة الأهداف. حيث كان اللاعب الوحيد في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، الذي يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع 10 آخرين.

لكن بالنسبة للتمريرات القصيرة، فسيكون لفايلر تدخلا لتطوير هذا الجانب.

كهربا مرر 477 تمريرة بشكل صحيح من 628 بدقة 76% وهي نسبة قليلة بالنسبة لمهاجمي الأهلي في الموسم الحالي، رمضان صبحي (88%) أجايي (82%) والشحات (83%).

لكن استحواذ الأهلي بشكل أكبر على الكرة سيزيد من تلك النسبة، بالإضافة لدور فايلر في تطور كهربا في التمرير كما فعل مع رمضان صبحي وأسهم في رفع نسبة تمريرات إلى 88% بعدما كانت 82% في الموسم الماضي.

ما أضافه فايلر على الأهلي من استحواذ وسيطرة هجومية جعلت الفرق تتكل ضد الأهلي في المناطق الدفاعية، يجعل كهربا مناسبا لمواجهة هذه الصلابة الدفاعية.

كهربا نجح في استلام الكرة 750 مرة بشكل صحيح خلال الموسم الماضي، ولم يفشل سوى 14 مرة فقط في استلامها، وتحت الضغط لم يفقد كهربا الكرة سوى 97 مرة.

إلا أن الفردية قد تكون ما يعيب كهربا في بعض الأحيان بحسب ربيع ياسين "كهربا مميز في موقف 1 ضد 1، لكنه يفضل اللعب بشكل فردي أحيانا، لكن الوضع مع الأهلي يجب أن يختلف".

في الموسم الماضي نجح كهربا في 63 مراوغة بينما فشل في 57 محاولة.

تقنين اللجوء للمراوغة هو مفتاح تألق كهربا مع الأهلي بحسب ياسين "الجماعية هي سر انتصارات الأهلي، فالفريق قد يحتاج للقطات الفردية أحيانا لكن الجماعية هي الأهم".

أمر أخر يميز كهربا يجعله خيارا مناسبا لفايلر وهو قدرته على استعادة الكرة والضغط على المنافسين.

يطبق فايلر ضغطا شرسا على خصوم الأهلي، فيكون خط الهجوم هو أول خط دفاع للفريق، فسرعان ما يستعيد الفريق الكرة.

في الموسم الماضي مع الزمالك، استخلص كهربا الكرة 30 مرة واعترض مسارها 33 مرة كما استعادها 114 مرة خلال 27 مباراة في الدوري المصري.

لكن كهربا لم يقم بمثل هذه الأدوار من قبل وتحديدا مع المنتخب الذي تولى ربيع ياسين الإشراف عليه.

فيقول ياسين لـFilGoal.com: "كهربا تطور كثيرا في الشق الدفاعي وأصبح يقوم بواجبه الدفاعي وأكثر تعاونا مع الفريق".

ومع تطوره دفاعيا حسب ربيع ياسين إلا أنه يرى أن كهربا يحتاج لأن يصبح أكثر تحملا ويزيد من مخزونه البدني "في بعض الأوقات لا يستطيع كهربا إنهاء المباريات والاستمرار حتى الدقيقة 90، لذلك عليه أن يتمرن بقوة أكبر، فزيادة الجانب البدني يجعله أساسيا مع الأهلي ومنتخب مصر".

اللامركزية التي يعتمد عليها فايلر في الهجوم، والتغيير المستمر بين مراكز حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي بالإضافة لعودة النيجيري لوسط الملعب حتى يقوم بسحب مدافع للخصم لكي يتقدم الجناح في تلك المساحة ويسجل وستكون تحركات كهربا مناسبة للغاية لأفكار المدرب السويسري.

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