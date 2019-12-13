"جمعة سعيدة".. كلوب يعلن تمديد تعاقده مع ليفربول

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 13:39

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب - ليفربول

تحت وصف "جمعة سعيدة" أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بنفسه تمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2024 رسميا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول فيديو لكلوب وهو يعلن فيه بنفسه عن خبر تمديد تعاقده.

وقال كلوب: "صباح الخير من ميلوود –مركز تدريبات ليفربول- أعتقد أنه الآن علينا وضع كلمة نبأ عاجل على الفيديو الآن".

أخبار متعلقة

رسميا - ماني لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي متفوقا على فاردي وسون وألي رسميا – مستمر لـ2024.. رينجرز يعلن تجديد عقد جيرارد فيلايني: أتمنى لـ مورينيو الأفضل لكنني بخير في الصين

وأردف "حسنا لقد قررنا الاستمرار في العمل الذي لم يكن سيئا هنا في ليفربول، ووافقت على تجديد تعاقدي حتى عام 2024".

وأضاف المدرب الألماني ضاحكا "أعتقد أن تلك الأخبار جيدة للبعض وليست جيدة للبعض الآخر وأنا آسف لهم، لكن أنتم –يقصد الجمهور- سبب حبي لذلك النادي واستمراري هنا أشعر إنني في منزلي".

وأتم كلوب "نحن نفهم كل شيء هنا في النادي وهذه لحظة جيدة للإعلان عن استمرارنا في عملنا، وكنتم أنتم أول من أود إخبارهم فور توقيع العقد".

ويقود كلوب ليفربول منذ عام 2015 وتوج معهم بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

طالع أيضا

رمضان صبحي: إذا عاد بي الزمن لانتقلت إلى ستوك.. ولن أردد ما يحبه الجمهور

بعد إصابة قوية في العين.. طبيب الزمالك يوضح موقف محمود علاء من المشاركة

جاتوزو ونابولي.. العودة إلى أفكار ساري ولن يقول لا

سولشاير: نحتاج لضم لاعبين أو ثلاثة.. وجرينوود يذكرني بـ روني

مصطفى محمد: الانتقادات؟ ردي دائما في الملعب.. وتفاصيل حديث مثير مع كارتيرون

كلوب ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

مورينيو: مركز توتنام الحالي؟ مع نهاية الموسم سنتواجد في المكان المعتاد 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري يكشف عبر في الجول عن عرض خليجي لـ محمود وادي.. ومراكز تدعيمات يناير 24 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المصري لـ في الجول: لن نردد أعذارا لتبرير الخسارة ضد المقاولون ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري لـ في الجول: لم تصلنا أي عروض من أجل كريم العراقي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يضم مستندات جديدة في شكواه ضد كهربا بعد انتقاله لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا موعد مشاركة كهربا في المران.. ولم نحدد رقم قميصه 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك