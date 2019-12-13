"جمعة سعيدة".. كلوب يعلن تمديد تعاقده مع ليفربول

تحت وصف "جمعة سعيدة" أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بنفسه تمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2024 رسميا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول فيديو لكلوب وهو يعلن فيه بنفسه عن خبر تمديد تعاقده.

وقال كلوب: "صباح الخير من ميلوود –مركز تدريبات ليفربول- أعتقد أنه الآن علينا وضع كلمة نبأ عاجل على الفيديو الآن".

وأردف "حسنا لقد قررنا الاستمرار في العمل الذي لم يكن سيئا هنا في ليفربول، ووافقت على تجديد تعاقدي حتى عام 2024".

وأضاف المدرب الألماني ضاحكا "أعتقد أن تلك الأخبار جيدة للبعض وليست جيدة للبعض الآخر وأنا آسف لهم، لكن أنتم –يقصد الجمهور- سبب حبي لذلك النادي واستمراري هنا أشعر إنني في منزلي".

وأتم كلوب "نحن نفهم كل شيء هنا في النادي وهذه لحظة جيدة للإعلان عن استمرارنا في عملنا، وكنتم أنتم أول من أود إخبارهم فور توقيع العقد".

ويقود كلوب ليفربول منذ عام 2015 وتوج معهم بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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