كلوب عن مشاكله الدفاعية: علينا أن نكون مبدعين

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن على فريقه إيجاد حلول للمشاكل الدفاعية التي يعاني منها سواء بسبب الإصابات أو أسلوب اللعب.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسيه، و14 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، ورغم ذلك فإن الريدز فشلوا في الحفاظ على نظافة شباكهم في العديد من المباريات.

والمدرب الألماني قال في تصريحات صحفية عن إصابات الخط الخلفي: "وجود مدافعين جاهزين فقط بالتأكيد مصدر قلق، وهذه ليست المرة الأولى التي نصبح فيها في هذا الموقف".

ليفربول يعاني من غياب جويل ماتيب بسبب إصابة في الركبة بجانب الكرواتي ديان لوفرين الذي أصيب مؤخرا.

وأوضح كلوب عن حالة لاعبيه "لوفرين لن يلعب بسبب مشاكل عضلية، الإصابة تبدو أكبر من المرة الماضية. فابينيو لن يتواجد كذلك وهذا ليس لطيفا".

وأشار إلى الحلول المتوقعة لفريقه على الجانب الدفاعي "علينا أن نكون مبدعين، لدينا كي يانا هوفر وسيب فان دن بيرج. لدينا طرق لعب مختلفة كذلك ولاعبو وسط دفاعي، ولكن بالتأكيد لدينا مشاكل".

وجدد كلوب يوم الجمعة عقده مع ليفربول حتى 2024، قبل مواجهة واتفورد يوم السبت في الجولة 17.

ويقود مدرب بروسيا دورتموند السابق ليفربول منذ عام 2015 وتوج معهم بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وفاز كلوب بجائزة مدرب شهر نوفمبر ليحقق رقما تاريخيا سبقه إليه جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وأصبح ثاني مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بجائزة مدرب الشهر في ثلاثة من أول أربعة أشهر لموسم الدوري بعد جوارديولا في 2017-2018.

في المجمل، فاز كلوب بجائزة مدرب الشهر منذ توليه تدريب ليفربول في 6 مرات، سبتمبر 2016 وديسمبر 2018 وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر من العام الجاري.

ولم يتعرض الريدز لأي خسارة محلية خلال الدوري بعد مرور 16 جولة إذ انتصروا في 15 مباراة وتعادلوا في واحدة.

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