رمضان صبحي: إذا عاد بي الزمن لانتقلت إلى ستوك.. ولن أردد ما يحبه الجمهور

تمسك رمضان صبحي بقراره الذي اتخذه قبل 3 سنوات عندما انتقل من الأهلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 6 ملايين يورو.

انتقل رمضان من الأهلي لستوك ومنه إلى هدرسفيلد تاون في صيف 2018 لكنه عاد للأهلي معارا.

وقال صبحي خلال استضافته عبر قناة سي بي سي "إذا عاد بي الزمن لانتقلت من الأهلي إلى ستوك سيتي".

وأضاف "لابد أن تتفهم الجماهير قراري، من الممكن أن أقول كلام يعجب الجماهير، لكن من الصعب لاعب في سني أن يرفض اللعب في أقوى دوري بالعالم".

وأشار قائد المنتخب الأولمبي "تعلمت في إنجلترا النظام والالتزام داخل الملعب أو خارجه، فالتدريب مثل المباراة، لا مجال للتخاذل بل لابد أن يبذل كل لاعب 100% من طاقته".

وواصل "ريني فايلر مدرب كبير، يطبق ما رأيته في إنجلترا، يحب عمله، ويريد أن يتدرب كل لاعب بقوة، لذا تأقلمت معه سريعا".

واستطرد "فايلر يمنحني مساحة للعمل وحرية القرارات والخيارات، مما يسهل مهمتي في الملعب".

في سياق آخر، أشار رمضان صبحي "محمود عبد الرازق (شيكابالا) الأقرب لي من بين لاعبي الزمالك، نتبادل التهنئة، فهو لاعب كبير، وقريب إلى قلبي، وشخصية محترمة، وهنأني على الفوز بكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما".

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