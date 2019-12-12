مصطفى محمد: الانتقادات؟ ردي دائما في الملعب.. وتفاصيل حديث مثير مع كارتيرون

لا يهتم مصطفى محمد مهاجم الزمالك بالانتقادات التي تنهال عليه، لأنه يركز فقط داخل الميدان.

الزمالك انتصر على بيراميدز بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

مصطفى محمد تألق في انتصار الزمالك على بيراميدز، وتحدث عن ذلك قائلا: "الرد على الانتقادات؟ لا أعطي الانتقادات أي اهتمام زائد".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "الانتقادات فوق رأسي، سواء كانت جيدة أو سيئة، ولكنني في النهاية لا أعطيها أي اهتمام زائد عن الحد".

وتابع "ردي دائما يكون في الملعب وحب جماهير الزمالك لي بالدنيا وما فيها ويكفيني".

وعن الانتصار أمام بيراميدز، قال مصطفى محمد: "حققنا ثلاث نقاط في غاية الأهمية أمام فريق محترم ينافس على الدوري".

وأشار "كارتيرون أخبرنا بنقاط ضعف بيراميدز ونجحنا في استغلال ذلك".

وكشف "تحدثت مع كارتيرون بعد توليه المسؤولية عن دور العرضيات في تألقي في بطولة إفريقيا، وهو يعلم ذلك جيدا".

وأتم "كارتيرون طلب مني عدم ترك منطقة الجزاء أمام بيراميدز واستغلال العرضيات العديدة".



































































































































































































مصطفى محمد سجل هدفا ولا أروع من ضربة رأس ومهد لعبة رائعة لـ أشرف بنشرقي حصل الأخير بسببها على ركلة جزاء دمرت أحلام بيراميدز.

الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من حازم إمام.

وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

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