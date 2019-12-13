سولشاير: نحتاج لضم لاعبين أو ثلاثة.. وجرينوود يذكرني بـ روني

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن ناديه يحتاج لإبرام صفقتين أو ثلاثة ليستطيع القيام بالتدوير بشكل جيد خلال موسم طويل.

جاء ذلك عقب انتصار يونايتد على ألكمار الهولندي أمس الخميس برباعية دون رد في ملعب أولد ترافورد في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وقال سولشاير للصحفيين عقب المباراة: "نتطلع لدعم تشكيلتنا في عدة مراكز، سنصل لهدفنا لكننا مازلنا بحاجة لضم لاعبين أو ثلاثة حتى نصل للعدد الكافي لنستطيع التدوير خلال موسم طويل".

وعن تسجيل المهاجم الشاب ماسون جرينوود هدفين في شباك ألكمار قال: "قلتها سابقا هذا ليس جديدا عليه، هذا ما فعله وما سيفعله في المران المقبل ويسجل العديد من الأهداف".

وأضاف "كلما اقترب من المرمى أصبح أكثر خطورة سواء سدد بقدمه اليمنى أو اليسرى هو يمثل كابوسا للمدافعين".

واستدرك سولشاير "جرينوود يحتاج فقط للعمل على التسديد برأسه وحينها سيكون مهاجما قويا".

وأردف "أنا لست خائفا من إشراكه في البريميرليج بكل تأكيد".

وواصل المدرب النرويجي حديثه "لقد رأيت العديد من اللاعبين الجيدين ولعبت مع وأين روني ولكن لإنهاء الفرص بشكل جيد فجرينوود واحد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم".

وأتم "هو لاعب من طراز مختلف من حيث إنهاء افرص هو دقيق للغاية، أعتقد أنه استمتع اليوم ولكنه لن يعول على ذلك بل سينظر إلى لقاء يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون".

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