بعد إصابة قوية في العين.. طبيب الزمالك يوضح موقف محمود علاء من المشاركة

أوضح محمد أسامة طبيب الفريق الأول للزمالك موقف اللاعب محمود علاء بعد تعرضه للإصابة في مواجهة بيراميدز.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

الزمالك انتصر على بيراميدز بهدفين نظيفين في الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز، والمدافع علاء تعرض لإصابة قوية في العين أدت إلى نزيف الدماء.

وطبيب الفريق قال لموقع ناديه الرسمي: "محمود علاء إصابته عبارة عن قطع أعلى الحاجب وتم عمل إسعافات له وليست بحاجه لغرز".

وشدد "الإصابة لن تعوقه عن المشاركة في التدريبات".

وأشار إلى وضع أحمد سيد "زيزو" الذي خرج بين شوطي اللقاء "يعاني من شد خفيف بالعضلة الخلفية، وسبب استبداله الحفاظ عليه منعا لتفاقم الإصابة".































































































































































































مصطفى محمد سجل هدفا ولا أروع من ضربة رأس ومهد لعبة رائعة لـ أشرف بنشرقي حصل الأخير بسببها على ركلة جزاء دمرت أحلام بيراميدز.

الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من حازم إمام.

وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

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