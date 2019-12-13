مران الأهلي – محاضرة من فايلر للاعبين.. ومشاركة صلاح محسن

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 10:58

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

عقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مطولة مع لاعبيه على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة استعدادا للقاء حرس الحدود يوم الأحد المقبل.

وشارك في المران كل من وليد أزارو وصلاح محسن بعدما تعرض الأخير لكدمة في مران الخميس.

وعهد فايلر إلى عمل تقسيمة قوية في ختام المران ركز فيها المدرب السويسري على إنهاء العرضيات بشكل جيد والفرص المصنوعة بتمريرات سريعة.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون متصدر الدوري ولكن الفريق الأحمر خاض مباراتين أقل.

أما حرس الحدود فيحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط إثر خوضه لسبع مباريات.

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