بتعادله الخامس على التوالي.. طنطا يوقف انتصارات الاتحاد في الدوري

أوقف طنطا انتصارات الاتحاد السكندري بتعادل سلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

تعادل فريق طنطا في الدوري للمرة الخامسة على التوالي ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

أما الاتحاد السكندري ففي المركز الثاني مؤقتا برصيد 14 نقطة بأربع انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على الإسماعيلي بثلاثية دون رد وحرس الحدود بهدف وحيد في أخر مباراتين في الدوري.

أما طنطا فقبل مواجهة الاتحاد تعادل أمام حرس الحدود وطلائع الجيش وسموحة والإسماعيلي.

أقيمت المباراة بين الاتحاد وطنطا على ملعب الإسكندرية وبدأت بمستوى أقل من المتوسط في الشوط الأول وحاول أصحاب الأرض التقدم في الشوط الثاني لكن دون خطورة حقيقية.

ويلعب الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام مصر للمقاصة يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة.

أما فريق طنطا فيستضيف الإنتاج الحربي يوم الاثنين المقبل أيضا.

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