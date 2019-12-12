ميرور: زاها قد يصبح أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 15:25

كتب : FilGoal

ويلفريد زاها

حدد نادي كريستال بالاس سعر لاعبه ويلفريد زاها الإيفواري لنادي تشيلسي إذا ما كان النادي اللندني يرغب في ضم اللاعب خلال شهر يناير المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويلفريد زاها

النادي : كريستال بالاس

تشيلسي

وقال التقرير إن بالاس حدد سعر صاحب الـ27 عاما بـ80 مليون جنيه إسترليني، في حين أن تشيلسي يرغب بشدة في ضم الدولي الإيفواري لتعزيز خيارات فرانك لامبارد الهجومية.

وكان تشيلسي قد ضم أغلى لاعب حتى الآن في تاريخه وهو كيبا أريزابالاجا والذي انضم إلى النادي اللندني بمبلغ 71.5 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة

جندوزي عن لقطة زاها: كان علي فعل ذلك تقرير: باريس سان جيرمان ربما يعوض نيمار بضم ويلفريد زاها سكاي: حلم إيفرتون يتبخر.. زاها مستمر مع كريستال بالاس

زاها كان محور اهتمام أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتجه النادي اللندني لضم مواطنه نيكولاس بيبي.

تشيلسي حصل على حكم مُخفف برفع عقوبة الإيقاف لعام كامل عن عقد صفقات بسبب مخالفة ضم لاعبين قٌصر.

زاها انضم إلى بالاس قادما من مانشستر يونايتد في فبراير 2015 بمبلغ 3.8 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي الإيفواري خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميرور: زاها قد يصبح أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف المصير الأقرب لثلاثي المصري المصاب 54 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة 2 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام معلول ولطفي في التدريبات.. كدمة لصلاح وآلام عضلية لأزارو 2 ساعة | الدوري المصري
محمد الشامي: منافستي مع بيكيتي لصالح الإسماعيلي.. ولن نفرط في فرحة الجماهير 2 ساعة | الدوري المصري
مدير الكرة في الإسماعيلي لـ في الجول: لم يكن أمامنا سوى الفوز على المقاصة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك