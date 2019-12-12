ميرور: زاها قد يصبح أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي

حدد نادي كريستال بالاس سعر لاعبه ويلفريد زاها الإيفواري لنادي تشيلسي إذا ما كان النادي اللندني يرغب في ضم اللاعب خلال شهر يناير المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويلفريد زاها النادي : كريستال بالاس تشيلسي

وقال التقرير إن بالاس حدد سعر صاحب الـ27 عاما بـ80 مليون جنيه إسترليني، في حين أن تشيلسي يرغب بشدة في ضم الدولي الإيفواري لتعزيز خيارات فرانك لامبارد الهجومية.

وكان تشيلسي قد ضم أغلى لاعب حتى الآن في تاريخه وهو كيبا أريزابالاجا والذي انضم إلى النادي اللندني بمبلغ 71.5 مليون جنيه إسترليني.

زاها كان محور اهتمام أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتجه النادي اللندني لضم مواطنه نيكولاس بيبي.

تشيلسي حصل على حكم مُخفف برفع عقوبة الإيقاف لعام كامل عن عقد صفقات بسبب مخالفة ضم لاعبين قٌصر.

زاها انضم إلى بالاس قادما من مانشستر يونايتد في فبراير 2015 بمبلغ 3.8 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي الإيفواري خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

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