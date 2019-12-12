ميرور: ليفربول سيضم جناح سالزبورج في يناير

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 13:36

كتب : FilGoal

تاكومي مينامينو

يستعد نادي ليفربول للتقدم بعرض رسمي إلى ريد بول سالزبورج لضم تاكومي مينامينو لاعب الفريق النمساوي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

جناح سالزبورج لفت أنظار يورجن كلوب مدرب ليفربول بما قدمه في دوري أبطال أوروبا، وسيكون متاحا بقيمة 7.75 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشار التقرير إلى أن تلك الصفقة قد تصبح تحولا في سوق انتقالات الحمر مرة أخرى بعد اتجاه النادي لضم لاعبين بأرقام كبيرة مثل أليسون وفيرجيل فان دايك، وسيعود لضم لاعبين بأسعار معقولة.

أخبار متعلقة

زيدان: إذا واجهنا ليفربول سنقصيهم قائد ليفربول: فرص صلاح المهدرة؟ الأهم أنه يحاول التسجيل باستمرار مدافع ليفربول: لا أدري كيف سجل صلاح من هذه الزاوية

كلوب كان قد أوضح في وقت سابق أنه ليس بحاجة لضم لاعبين بأسعار كبيرة وبدلا عن ذلك سيبحث في سوق الانتقالات عن اللاعبين أصحاب المواهب الذين يمكنهم التطور أكثر ويصبحون نجوما كبار.

وكان ليفربول قد ضم خلال الصيف لاعبين شابين هما سيب فان دين بيرج وهارفي إيليوت وكلاهما لعب فعليا مع الفريق الأول للحمر لكن ليس بشكل منتظم.

مينامينو صاحب الـ24 عاما انضم إلى سالزبورج قادما من سيريزو أوساكا في يناير 2015 بمبلغ 800 ألف يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الياباني مع فريقه النمساوي خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 11 آخرين.

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور

في إنجلترا سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

وكيل رودريجيز يفتح الباب أمام نابولي: قد يلحق بجاتوزو حتى بالدرجة الثانية 3 دقيقة | أوروبا
الخلفية سبب استبدال زيزو أمام بيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
ساري: مواجهة مورينيو في دوري الأبطال؟ ستسعدني بالتأكيد 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو – أفضل أهداف العقد في الدوري الإنجليزي 51 دقيقة | أوروبا
ساري: سيتي المرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيورنتينا يعلن إجراء ريبيري لعملية جراحية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك