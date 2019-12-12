ميرور: ليفربول سيضم جناح سالزبورج في يناير

يستعد نادي ليفربول للتقدم بعرض رسمي إلى ريد بول سالزبورج لضم تاكومي مينامينو لاعب الفريق النمساوي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

تاكومي مينامينو النادي : سالزبورج ليفربول

جناح سالزبورج لفت أنظار يورجن كلوب مدرب ليفربول بما قدمه في دوري أبطال أوروبا، وسيكون متاحا بقيمة 7.75 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشار التقرير إلى أن تلك الصفقة قد تصبح تحولا في سوق انتقالات الحمر مرة أخرى بعد اتجاه النادي لضم لاعبين بأرقام كبيرة مثل أليسون وفيرجيل فان دايك، وسيعود لضم لاعبين بأسعار معقولة.

كلوب كان قد أوضح في وقت سابق أنه ليس بحاجة لضم لاعبين بأسعار كبيرة وبدلا عن ذلك سيبحث في سوق الانتقالات عن اللاعبين أصحاب المواهب الذين يمكنهم التطور أكثر ويصبحون نجوما كبار.

وكان ليفربول قد ضم خلال الصيف لاعبين شابين هما سيب فان دين بيرج وهارفي إيليوت وكلاهما لعب فعليا مع الفريق الأول للحمر لكن ليس بشكل منتظم.

مينامينو صاحب الـ24 عاما انضم إلى سالزبورج قادما من سيريزو أوساكا في يناير 2015 بمبلغ 800 ألف يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الياباني مع فريقه النمساوي خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 11 آخرين.

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