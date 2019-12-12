تقرير - ممثلو أنشيلوتي في لندن للتفاوض مع إيفرتون

توجه ممثلي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي السابق إلى مدينة لندن من أجل الدخول في مفاوضات مع إدارة فريق إيفرتون من أجل مهمة تدريب الفريق الإنجليزي، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن أنشيلوتي كذلك مرشح لتدريب أرسنال، والنادي اللندني مستعد للدخول في مفاوضات مع المدرب الإيطالي والذي يتصدر قائمة المرشحين لخلافة أوناي إيمري الذي أقيل من منصبه.

لكن يبدو أن إيفرتون قد سبق أرسنال بخطوة ويستعد لإجراء أول مقابلة فعلية مع ممثلي المدرب الإيطالي والذين سافروا إلى لندن مساء الأربعاء.

إيفرتون جعل من صاحب الـ60 عاما أولوية له لتولي مهمة تدريب الفريق، في حين أن أرسنال يمتلك قائمة طويلة من المدربين المرشحين.

وألمح التقرير إلى أن أنشيلوتي يرغب بشدة في العودة مرة أخرى إلى الكرة الإنجليزية، وكان مستعدا لمناقشة تلك الخطوة فور اتخاذ نابولي القرار النهائي بإقالته من منصبه.

ويسعى إيفرتون لتقديم عرض ضخم للغاية لمدة عامين ونصف للحصول على خدمات أنشيلوتي، وكذلك منحه الكثير من المال لضم لاعبين.

وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب نابولي مطلع موسم 2018/2019 الماضي. وقاده لوصافة الترتيب خلف يوفنتوس بفارق 11 نقطة.

في الموسم الحالي ساءت الأمور سواء في الملعب أو خارجه، ومع عدد من القرارات التي اتخذها أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي ضد لاعبيه منها خصم جزء من مستحقاتهم وغيرها ساءت الأمور كثيرا لينتهي الأمر بإقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو.

وسبق لأنشيلوتي أن درب فرق بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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