خاص تشكيل الزمالك المتوقع – عبد الشافي ظهير أيسر ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام بيراميدز

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 10:42

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في بريميرو دي أوجوستو

يقود محمد عبد الشافي الجبهة اليسرى في الزمالك أمام بيراميدز، فيما يتواجد مصطفى محمد كمهاجم وحيد.

استقر باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لنادي الزمالك على التشكيل الأقرب للفريق أمام بيراميدز.

التشكيل لن يشهد تغييرات كثيرة عن لقاء بريميرون دي أوجوستو، باستثناء دخول محمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة المصاب.

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من جهة أخرى، يستمر مصطفى محمد في قيادة الهجوم، ومن خلفه يأتي الثلاثي أشرف بنشرقي، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وأحمد سيد "زيزو".

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

كارتيرون ضم إسلام جابر لقائمة الزمالك أمام بيراميدز، لكن كظهير أيسر. (تعرف على قائمة الزمالك من هنا)

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام بيراميدز من وجهة نظرك من هنا.

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