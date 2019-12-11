قائمة الزمالك – خروج شيكابالا وجمعة.. إسلام جابر وعمر السعيد يعودان ضد بيراميدز

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 15:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

بنشرقي يسجل الهدف الثالث لـ الزمالك في بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز يوم الخميس في الجولة السابعة للدوري، والتي شهدت خروج محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة.

شيكابالا يعاني من ارتفاع في حرارة الجسد أبعده عن المران، أما عبد الله جمعة فيعاني من شد في العضلة الخلفية لن يجعله قادرا على مواجهة بيراميدز.

في المقابل، ظهر إسلام جابر في قائمة الفريق ليضع احتمالية مشاركته الأولى مع الزمالك محليا.

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وعاد أيضا عمر السعيد لقائمة الفريق بعد أن غاب عنها في مباراة بريمييرو دو أجوستو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا حينما فاز الأبيض 2-0.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حازم إمام – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد

يوم الخميس يستضيف الزمالك فريق بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، لقاء يعد بالكثير بين الأبيض في ثوبه الجديد مع باتريس كارتيرون الفرنسي، ورفاق النجم العائد للتألق، عبد الله السعيد.

بيراميدز يحتل المركز الرابع في الدوري بـ12 نقطة من 6 مواجهات، أما الزمالك فيحل خامسا بـ10 نقاط من 5 مباريات.

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