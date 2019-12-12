مورينيو: لا أحد يريد مواجهتنا في دوري أبطال أوروبا

لا يشعر البرتغالي جوزيه مورينيو بالانزعاج من الخسارة بنتيجة 3-1 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، إذ كان هدفه الحصول على معلومات على عمق قائمة فريقه.

مورينيو قال في هذا الصدد بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "الفريق أنهى في المركز الثاني واعتقد أن الفرق التي تصدرت ترتيب المجموعات تتمنى عدم مواجهتنا".

وتابع "اعتقد أننا أقوى فريق يحتل المركز الثاني في المسابقة، أعرف أن الدوري الإنجليزي سيمر بفترة مجنونة في الفترة المقبلة وهو ما يؤثر على حالة اللاعبين، لكن في فبراير سيصبح لدي معرفة أكبر اللاعبين وسنكون أكثر استعدادا".

كما طالب البرتغالي من الجماهير مسامحته على إراحة كل من هاري كين ويان فيرتونخين وديلي آلي عقب أسبوع خاضوا خلاله 3 مباريات.

وأكمل مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق "الحقيقة أننا خضنا مباراة أخيرة جيدة، فزنا بنتيجة 5-0 وهذا ما ساعدني على القدوم لألمانيا واتخاذ المخاطرة".

وأتم "أنا سعيد للقرارات التي اتخذتها وآمل أن يتفهم المشجعين قراراي، نحن داخليا نتفهم هذا".

ويمكن لتوتنام ملاقاة كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة وفالنسيا الإسباني وريد بول لايبزيج الألماني في دور الـ 16.

ويحل الديوك اللندنية ضيفا على ولفرهامبتون في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

video:1

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور