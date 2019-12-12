بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

شرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كيف تسير الأمور بشأن صفقات ناديه في فترة الانتقالات الشتوية.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الأهلي

وفاز الأهلي على وادي دجلة في بثلاثية دون رد في الجولة السابعة من الدوري ليحقق انتصاره الخامس على التوالي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على وادي دجلة: "لا أفضل الحديث عن المفاوضات والصفقات في الإعلام".

وأوضح "الجهاز الفني للأهلي يحدد اختياراته من اللاعبين ونعرض الأمر على لجنة التسويق في النادي ومن ثم يبدأ أمير توفيق مدير التسويق عمله لحسم الصفقات وضم اللاعبين".

وبسؤاله عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" رد عبد الحفيظ على المراسل: "مساء الفل".

واقترب الأهلي من التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي سيكون في وقت قريب. (طالع التفاصيل)

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