مؤتمر فايلر: دفاعنا لا يعاني من مشكلة.. وأي فريق يتمنى ضم رونالدو وميسي

شدد ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن دفاع فريقه لا يعاني من أي مشكلة مؤكدا أن أي لاعب يمتاز بسرعة كبيرة سيسبب مشكلة لأي ناد وليس الفريق الأحمر فقط.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء عقب فوز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية دون رد في الجولة السابعة من الدوري في ملعب السلام.

وقال فايلر: "أي لاعب يمتاز بالسرعات الكبيرة سيسبب المشاكل لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط".

وأضاف "لا أتفق معك –يقصد الصحفي- في إننا نعاني من مشكلة، نحن نهاجم وندافع ككتلة واحدة، ولو واجهنا فرصا من المنافسين فهذه مسؤولية خط الوسط قبل الدفاع".

وأوضح المدرب السويسري "لاعبو خط الوسط عليهم الدفاع أولا قبل خط دفاعنا".

وتابع فايلر "ما أتفق فيه إننا غيرنا شكل وطريقة اللعب أكثر من مرة وهذا ليس هاما بقدر أهمية كيف سيؤدي اللاعبين ما أريده منهم بشكل جيد".

وشدد "بعض من لاعبي دجلة امتازوا بالسرعات الكبيرة وسببوا لنا مشاكل ونحن أيضا سببنا لهم الكثير من المشاكل بسبب سرعات لاعبينا، لا أرى إن هناك مشكلة في دفاعنا".

وبسؤاله عن هل حدد الصفقات التي يحتاجها الأهلي في الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أجاب "لماذا تسأل ذلك؟ أي مدرب يتمنى ضم 10 لاعبين من أفضل مستوى وضم رونالدو وميسي".

وأتم "لكننا نناقش كل الأمور داخليا ونحصل على موافقة الإدارة بشكل رسمي ثم نعلن كل شيء للإعلام، لكن حاليا أحب الاحتفاظ بتلك الأمور لنفسي".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ15 نقطة بعد خوضه لخمس مباريات.

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور