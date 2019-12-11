يعلن الأهلي ضم محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر مساء يوم الأربعاء، عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة، أو صباح يوم الخميس.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الزمالك الأهلي

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كل الأمور تمت، وأن كهربا سيحصل على 9 مليون جنيه في الموسم الواحد لمدة التعاقد التي ستستمر لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ من يوم 1 يناير المقبل.

واستكمل الأهلي في الساعات الماضية كل الإجراءات القانونية والإدارية لإعداد ملف قانوني تحسبا للدخول المحتمل في نزاع ضد نادي الزمالك بسبب الأزمة بين الأبيض واللاعب.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أرسل كافة الأوراق الخاصة بالصفقة، والأزمة ككل، إلى المحامي السويسري مونتيري، والذي اطلع على موقف اللاعب مع الزمالك وكذلك انتقاله لأفيش البرتغالي، وانتهاء بتعاقده مع الأهلي.

رأي مونتيري كان سلامة موقف الأهلي قانونيا وإجرائيا.

وفي الوقت نفسه، طالب الأهلي كهربا مطالبة أفيش بكافة أوراق التعاقد معه، والمستندات التي قام من خلالها بقيده في قائمته واستخراج بطاقته الدولية.

ومن المنتظر أن يقدم الأهلي تلك الأوراق لاتحاد الكرة في القريب العاجل، ليصبح كهربا مقيدا رسميا في قائمة الأهلي بمجرد فتح باب القيد في الأول من يناير المقبل.

في وقت سابق، علم FilGoal.com بتعهد النادي الأحمر أولا بدفع الشرط الجزائي في عقد كهربا مع ديسبورتيفو أفيش وقيمته 400 ألف يورو كان اللاعب الدولي سددها مسبقا من أجل إنهاء العلاقة مع النادي البرتغالي .

ووافق كهربا على النزول بقيمة التعاقد الخاص به ليكون متوافقا مع لاعبي الفئة الأولي في الأهلي وتحديدا أخر مبلغ تم دفعه لصفقة حديثة وهي صفقة انضمام حسين الشحات.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع كهربا.

يذكر أن كهربا رحل عن الزمالك دون رغبة النادي الأبيض قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي الأبيض الذي يقول مسؤولوه إن العقد لايزال ساريا.

وانضم صاحب الـ25 عاما إلى أفيش في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

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