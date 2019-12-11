الفوز الخامس على التوالي.. الأهلي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في دجلة

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ووصل الأهلي للنقطة رقم 15 بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس في الدوري حتى الآن، ليعود مرة أخرى لقمة جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 3 في المركز الأخير.

وخسر دجلة مباراته الثانية على التوالي وفشل في تحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم، ليكون خسر 4 مرات وتعادل 3 مرات.

وبذلك يكون الأهلي حقق الفوز في الدوري على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.

ثلاثية الأهلي سجلها رمضان صبحي والثنائي البديل وليد أزارو وأحمد الشيخ.

تفاصيل المباراة

اعتمد ريني فايلر المدير الفني للأهلي في بداية المباراة على التشكيل ذاته الذي لعب به مواجهة الهلال السوداني مع تغيير واحد وهو مشاركة أيمن أشرف في الدفاع بدلا من أحمد فتحي.

سيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط الأول وفي المقابل اعتمد وادي دجلة على المرتدات والدفاع المتقدم لغلق المساحات أمام الأهلي.

وهدد الأهلي مرمى دجلة مبكرا في الدقيقة 7 بعرضية من حسين الشحات قابلها وليد سليمان برأسية ضعيفة ذهبت ليد محمد عبد المنصف حارس دجلة.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 10 عندما نجح الهجوم الأحمر في قطع الكرة من دفاع دجلة أثناء بناء الهجمة، قبل أن تصل الكرة إلى وليد سليمان الذي سدد أعلى المرمى.

وانفرد رمضان صبحي بمرمى عبد المنصف في الدقيقة 17 بعد تمريرة طولية وصلت له، لكنه سدد كرة أبعدها الحارس المخضرم.

ومرة أخرى كاد الأهلي أن يهز شباك دجلة في الشوط الأول عندما أخطأ دفاع الفريق الأصفر في إبعاد تمريرة محمد مجدي "أفشة" لتصل الكرة إلى أجايي أمام المرمى، ومرة أخرى تألق عبد المنصف وتصدى للكرة.

وكانت أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 31 بعد تمريرة طويلة من أفشة أخطأ دفاع دجلة في إبعادها لتصل الكرة إلى جونيور أجايي أمام المرمى ليسدد المهاجم النيجيري بقوة لكن عبد المنصف يتصدى للكرة ببراعة.

ومع بداية الشوط الأول انطلق الأهلي للهجوم في محاولة لتسجيل الهدف الأول.

ولم ينتظر الأهلي كثيرا بعد بداية الشوط الثاني وسجل الهدف الأول له في الدقيقة 53 بقدم رمضان صبحي بعدما وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافع دجلة ويضع الكرة في الشباك بقدمه اليسرى.

وأجرى فايلر التغيير الأول للأهلي بنزول وليد أزارو بدلا من وليد سليمان. ثم دفع بلاعب الوسط أليو ديانج بدلا من أجايي.

وفي أخطر هجمة لوادي دجلة في المباراة كاد رفيق كابو أن يسجل التعادل بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

ليرد الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 72 بقدم المهاجم المغربي أزارو بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعته أمام الشباك الخالية.

ثم أجرى فايلر التغيير الثالث بنزول أحمد الشيخ بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 89 كاد مروان حمدي أن يسجل مروان حمدي هدفا لوادي دجلة بعدما انفرد بالمرمى واستغل خروج الشناوي الخاطئ من المرمى ليسدد كرة مرت بجوار المرمى الخالي.

ورد الأهلي بهدف ثالث بعد انطلاقة من حسين الشحات الذي مرر الكرة إلى أفشة، وبدوره أرسلها داخل منطقة الجزاء للسولية الذي مرر الكرة إلى الشيخ أمام الشباك الخالية ليضع الكرة في المرمى ويسجل هدف الأهلي الثالث.

ثم يطلق الحكم صافرة انتهاء المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.







































































































































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