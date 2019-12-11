أرقام من فوز الأهلي على دجلة.. ثلاثيات الشوط الثاني مستمرة و3 أول مرة

فوز خامس على التوالي استعاد به الأهلي صدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة من النقاط، وهذه المرة الضحية كان وادي دجلة.

الأهلي انتصر على وادي دجلة بثلاثية نظيفة جميعها جاءت في الشوط الثاني، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ليصل الأهلي إلى النقطة رقم 15 ويستعيد صدارة الدوري.

وبعد الفوز تحققت عدة أرقام لأول مرة، يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

أول مشاركة لـ محمود وحيد

شارك الظهير الأيسر محمود وحيد لأول مرة مع الأهلي في الدوري هذا الموسم أمام وادي دجلة.

وحيد شارك مع الأهلي في كأس مصر ضد بني سويف، وفي دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني.

لكنه لم يشارك في المباريات الأربعة الماضية لوجود الظهير التونسي علي معلول الذي يعاني من الإصابة حاليا.

أول هدف لـ أزارو

سجل وليد أزارو أول هدف له مع الأهلي هذا الموسم في بطولة الدوري المصري.

أزارو دخل المباراة في الشوط الثاني وسجل هدف الأهلي الثاني في المواجهة.

وشارك أزارو في 4 مباريات سابقة مع الأهلي في الدوري هذا الموسم لكنه لم يسجل أي أهداف.

أول هدف لـ الشيخ في أول مباراة

الأمر ذاته تكرر مع أحمد الشيخ الذي سجل أول أهدافه مع الأهلي في الدوري هذا الموسم.

لكن هدف الشيخ مع الأهلي في شباك وادي دجلة جاء في أول مباراة له في الدوري.

ولم يشارك الشيخ مع الأهلي في المباريات الأربع السابقة.

الشباك النظيفة

استطاع الأهلي الخروج أمام وادي دجلة بشباك نظيفة للمباراة الرابعة له في الدوري هذا الموسم من أصل 5 مباريات.

وحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام كل من سموحة والإنتاج الحربي والجونة ووادي دجلة، بينما تلقى هدفا واحدا أمام أسوان.

ثلاثيات الشوط الثاني

للمرة الثالثة هذا الدوري الموسم يسجل الأهلي 3 أهداف في الشوط الثاني.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي سجل الأهلي 3 أهداف دفعة واحدة في شباك دجلة.

وسجل الأهلي من قبل 3 أهداف في الشوط الثاني أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي انتهت بالفوز برباعية نظيفة، وأيضا سجل ثلاثية في شباك أسوان في فوزه 5-1.