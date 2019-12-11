عبد الحفيظ: نتحرك نحو إتمام صفقتين.. ونراعي مصلحة صالح جمعة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن إدارة ناديه بصدد تدعيم الفريق بعناصر جديدة في يناير المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "أولوياتنا واهتماماتنا نسير فيها عبر إدارة التسويق والتعاقدات، وسنعلن بشكل رسمي بمجرد الانتهاء رسميا".

وتابع "نتحرك نحو صفقتين، ولكن الأهم ألا يتم التلاعب بلوائح القيد لتفادي أي مشكلة".

وبشأن صالح جمعة وإمكانية الاستغناء عنه في يناير، رد مدير الكرة بالأهلي "يتبقى في عقد صالح 3 سنوات ونصف، فهي مدة كبيرة، قيمة صالح جمعة لا تليق بها كلمة الاستغناء عنه، تحكمنا قرارات فنية تخص اللاعب والنادي".

وأشار "لا نفكر في النادي فقط بل مصلحة اللاعب أيضا، بعد جلسة ومشاورات، ما يفيد صالح في الاتجاهين سنفعله، لذا النادي له رصيد عند كل اللاعبين".

وأوضح "نراعي عند اختيار القائمة في بداية كل موسم، وجود وفرة في كل مركز، لكن للأسف أصيب عدد من اللاعبين مثل محمود متولي وكريم وليد (نيدفيد) ومحمد محمود".

ولفت "لدينا وفرة في خط الدفاع، محمود متولي يمكنه اللعب في خطي الوسط أو الدفاع، وإذا اقتضت الحاجة لمدافع سنفعل".

وواصل سيد عبد الحفيظ "متولي سيعود للتدريبات الأسبوع المقبل، وكذلك نيدفيد الذي تم قيده في القائمة المحلية بدلا من أحمد حمدي الذي انتقل إلى الجونة".

وعن الفوز على وادي دجلة بثلاثية، قال عبد الحفيظ "واجهنا فريقا سريعا ومنظما، يصر على طريقة لعبه مهما كان المنافس أو النتيجة، واجهنا صعوبة في الشوط الأول، ولكن تحسنت الأمور تماما في الثاني".

وأتم تصريحاته "أرقامنا جيدة ولكن المشوار في بدايته، تنتظرنا 29 جولة كفيلة بتغيير أمور عديدة، لابد من تركيز عال، تضحيات عديدة من أجل الوصول للهدف، فالفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في فترة كثافة المباريات محليا وقاريا سيكون له الحظ الأوفر".





















































































































































































































































































































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