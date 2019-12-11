المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

انتتهى أخيرا دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا. وتعرفنا على كافة المتأهلين لدور الـ16.

أربعة فرق إسبانية. ثلاثة فرق إيطاليا، وأربعة من إنجلترا، وثلاثة من ألمانيا، واثنين من فرنسا. لأول مرة منذ تطبيق نظام خروج المغلوب في دور الـ16 من دوري الأبطال، تكون كل الفرق المتأهلة من الدوريات الخمسة الكبرى. أمر يبشر بدور قوي جدا مقبل.

تعرف على كافة الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمتحولون إلى الدوري الأوروبي، وموعد القرعة.

المجموعة الأولى

1-باريس سان جيرمان

2-ريال مدريد

3-كلوب بروج (تحول للدوري الأوروبي)

المجموعة الثانية

1-بايرن ميونيخ

2-توتنام هوتسبر

3-ريد ستار بلجراد (تحول للدوري الأوروبي)

المجموعة الثالثة

1-مانشستر سيتي

2-أتالانتا

3-شاختار دونتسك (تحول للدوري الأوروبي)

المجموعة الربعة

1-يوفنتوس

2-أتليتكو مدريد

3-باير ليفركوزين (تحول للدوري الأوروبي)

المجموعة الخامسة

1-ليفربول

2-نابولي

3-ساليزبورج (تحول للدوري الأوروبي)

المجموعة السادسة

1-برشلونة

2-بروسيا دورتموند

3-إنتر ميلان (تحول للدوري الأوروبي)

المجموعة السابعة

1-لايبزيج

2-أوليمبيك ليون

3-بنفيكا (تحول للدوري الأوروبي)

المجموعة الثامنة

1-فالنسيا

2-تشيلسي

3-أياكس (تحول للدوري الأوروبي)

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قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم الإثنين المقبل، والموافق 16 ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" في زيوريخ.

أصحاب المراكز الأول في كل مجموعة، يواجهون أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة.

نظام البطولة يشترط عدم إمكانية تواجه فريقين من نفس المجموعة في هذا الدور. يمنع أيضا تواجه فريقين من نفس البلد في هذا الدور.

على الجهة الأخرى، سيلتقي المتحولين إلى الدوري الأوروبي مع الفرق المتأهلة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي في دور الـ32 المكرر.

موعد المباريات

مباريات الذهاب لدور الـ16 ستقام أيام على دفعتين أيام 18 و19 و25 و26 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب، أيام 10 و11 و17 و18 مارس.

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