الأهلي يكشف هوية حكم مباراته ضد بلاتينيوم

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن هوية حكم مباراة الفريق ضد بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

أشار عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "آخر خطاب وصلنا من الاتحاد الإفريقي يشير إلى إقامة مباراة بلاتينيوم يوم 28 ديسمبر المقبل".

وأوضح "المباراة ستقام في الساعة التاسعة مساء".

ولفت مدير الكرة بالأهلي "الاتحاد الإفريقي أسند اللقاء لحكم من بوروندي، الذي أدار مباراة مصر ومالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة".

حكم لقاء مصر ومالي كان جورج جاتوجاتو من بوروندي.

وافتتح الأهلي مشواره في المجموعة الثانية لدوري الأبطال بالخسارة ضد النجم الساحلي بهدف ثم الفوز على الهلال السوداني 2-1.

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