مدرب أتالانتا بعد التأهل: نأمل اصطحاب جماهيرنا لمدينة جميلة في دور الـ 16

قال جان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا عقب التأهل التاريخي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أنه كان يؤمن بقدرة الفريق على تخطي تلك المرحلة.

نيراتزوري بيرجامو استطاعوا العودة من بعيد وفازوا على شاختار الأوكراني وتأهلوا مستغلين تعثر دينامو زغرب بأربعة أهداف مقابل هدف (طالع التفاصيل).

وأصبح أتالانتا أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل إلى دور الـ 16 الإقصائي بعدما خسر أول 3 مباريات له في دور المجموعات.

بينما سبقهم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التأهل بعد خسارة 3 مباريات الأولى بدور المجموعات وفاز في الـ 3 المتبقية، إذ كان نظام دور الـ 16 حينها بنظام دور المجموعات.

وتحدث جاسبريني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "هذا الفوز للفريق ككل، قد نفقد بعض العناصر الهامة، لكننا نؤمن بأنفسنا، لدينا الجودة للوصول لما نريد ولم يحدث أي شيء".

وافتقد أتالانتا كل من دوفان زاباتا هداف الفريق، وأيضا جوسيب إليسيتش ورافائيل تولوي.

وعن نقطة التحول "عندما تعادلنا مع مانشستر سيتي كان هذا يعني أننا نتحسن، شعرنا في الحقيقة عندما تعادل شاختار مع دينامو بنتيجة 3-3 في الدقيقة 98 أنها علامة القدر".

وأضاف "كذلك نتيجة مانشستر سيتي كانت هامة لنا اليوم من أجل التأهل".

وعمن يتوقع ملاقاته في دور الـ 16 "جميع الفرق قوية للغاية، لا يهم أمام من سنلعب، لن نلتق مع يوفنتوس أو مانشستر سيتي، وباقي المنافسين أقوياء".

وأتم "للأمانة سعداء لتواجدنا هنا ونأمل اصطحاب جماهيرنا لمدينة جميلة في المباراة خارج قواعدنا".



























































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