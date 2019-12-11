بالفيديو – أتالانتا يفعلها بطريقته لأول مرة في التاريخ ويتأهل.. سيتي يُدمر دينامو زغرب

كتب أتالانتا الإيطالي تاريخا جديدا في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا، إذ استطاع التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة بعدما عاد بفوز ثمين من أوكرانيا بثلاثية دون رد على شاختار دونستيك الأوكراني.

أتالانتا في أول ظهور وبدون خبرات نجح في التأهل بعدما تعادل مع مانشستر سيتي وفاز على دينامو زغرب وشاختار في الجولات الثلاثة الأخيرة.

وأصبح أتالانتا أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل إلى دور الـ 16 الإقصائي بعدما خسر أول 3 مباريات له في دور المجموعات.

بينما سبقهم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التأهل بعد خسارة 3 مباريات الأولى بدور المجموعات وفاز في الـ 3 المتبقية، إذ كان نظام دور الـ 16 حينها بنظام دور المجموعات.

واستفاد نيراتزوري بيرجامو من مساهمة مانشستر سيتي في الفوز على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 4-1 في خارج قواعده منهيا آمال الفريق في العبور.

مانشستر سيتي قبل بداية الجولة الأخيرة ضمّن تأهله، بينما تصارعت الأندية الثلاثة على بطاقة العبور الثانية.

الفوز فقط يؤهل أتالانتا مع تعثر دينامو زغرب، بينما احتاج شاختار للفوز من أجل التأهل لدور الـ 16.

شاختار دونتيسك × أتالانتا

في ميتاليست بعيدا عن مدينة دونتيسك، نجح أتالانتا في الثأر من هزيمة الذهاب على ملعب سان سيرو في الدقيقة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

الشوط الأول انتهى بهدفين دون رد، تيموثي كاستانيي استطاع استغلال تعثر مدافع شاختار وسجل هدف الفريق الإيطالي الأول في الدقيقة 66.

وسهّل دودو من مهمة الضيوف بعدما ضرب لاعب أتالانتا بدون كرة في الدقيقة 77.

الكرواتي ماريو باسيليتش سريعا عزز من تقدم أتالانتا في الدقيقة 80 وفي الأنفاس الأخيرة من الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أضاف جوسينس الهدف الثالث.

أتالانتا تأهل بعدما ارتقى للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ليصبح ثالث فريق إيطالي يتأهل رفقة يوفنتوس ونابولي، بعد خروج إنتر.

ولا يعد النيراتزوري ويعد زينيت الروسي أقل فريق استطاع التأهل إلى ثمن النهائي بعدما حصد 6 نقاطفي موسم 2013-14.

video:2

دينامو زغرب × مانشستر سيتي

لم تكف رائعة الإسباني داني أولمو في الدقيقة العاشرة من أجل تأهل دينامو زغرب لدور الـ 16، بعدما سدد على الطائر من داخل منطقة الجزاء في شباك برافو بعدما استلم عرضية متقنة من داميان كادزيور.

رد مانشستر سيتي جاء قاسيا عبر البرازيل جابريل جيسوس الذي سجل 3 أهداف في الدقائق 34 و50 و54.

لتصل أهداف البرازيلي إلى 101 هدفا في مسيرته منها 55 مع مانشستر سيتي و28 مع بالميراس البرازيلي و18 مع منتخب بلاده.

هاتريك البرازيلي ساهم في تعزيز قوة سيتي الهجومية رقميا تحت قيادة بيب جوارديولا، إذ سجل لاعبيه 500 هدفا في 199 مباراة منذ تعيينه في 2016.

وفي الدقيقة 84 أضاف الإنجليزي الشاب فيل فودين الهدف الرابع بعد عرضية من برناردو سيلفا.

اكتساح رفع رصيد سيتي إلى 14 نقطة في الصدارة منفردا.

video:1

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور